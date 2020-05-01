100 месяцев рассрочки в престижных жилых комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»!

Рассрочки бывают разные. Кто-то из продавцов год готов предоставить, а некоторые – и вовсе пару месяцев. При покупке обычных товаров небольшие сроки покупателя устраивают. Но приобретение квартиры для многих из нас – одно из важнейших событий в жизни. И чем длиннее рассрочка – тем доступнее цена и тем больше шансов на то, что квартирный вопрос будет успешно решен для многих белорусских семей!

Теперь квартиры в престижных столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» можно купить в длительную рассрочку на 100 месяцев и без первого взноса!

Председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич отмечает, что новая акция – стратегическое решение для холдинга, который возводит самые знаковые комплексы белорусской столицы.

– В строительство жилых комплексов наша компания инвестирует значительные суммы собственных средств. Это позволяет нам предлагать нашим покупателям самые выгодные условия. Так, в уже завершенных домах комплекса «Маяк Минска» и строящихся домах комплекса «Парк Челюскинцев» мы начинаем уникальную акцию. Теперь здесь квартиры можно купить в длительную рассрочку на 100 месяцев без первого взноса. Таких условий застройщики не предлагают нигде в мире. Но в период пандемии мы решили поддержать наших покупателей, помочь им преодолеть этот трудный период неопределенности. Любые кризисы когда-нибудь заканчиваются. И возвращаться к росту выгоднее с собственной недвижимостью, которая была приобретена именно в период кризиса, – подчеркивает Вибор Мулич.

Председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич

По его словам, застройщик получал много просьб от покупателей об увеличении сроков рассрочки в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев», в которых ранее действовали сроки рассрочки 5 лет и 4 года соответственно. Теперь продолжительность рассрочки увеличена практически в два раза!

Без процентов, без поручителей, без сбора различных справок о заработке и с места работы – рассрочка позволяет приобрести квартиру быстро, на самых выгодных условиях и без лишних хлопот. Покупателю не придется проходить процедуру скоринга – оценки его платежеспособности. Для оформления договора достаточно предъявить паспорт!

И самое важное – покупка возможна даже без первоначального взноса! По сути, вашим первым взносом в стоимость вашей квартиры станет первый ежемесячный платеж – их останется уже 99!

Что такое 100 месяцев рассрочки? Это 8 лет и четыре месяца! Срок вполне достаточный для многих семей, чтобы равными долями ежемесячно расплатиться за свою новенькую квартиру в престижных комплексах в центре Минска!

А ГЛАВНОЕ, УНИКАЛЬНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ САМИ ВЫБРАТЬ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ!

На сайте bir.by в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» представлены цены при условии единовременной оплаты, в том числе с помощью кредита и при рассрочке платежа на 100 месяцев без первоначального взноса.

представлены цены при условии единовременной оплаты, в том числе с помощью кредита и при рассрочке платежа на 100 месяцев без первоначального взноса. Если вы готовы оплатить первоначальный взнос, а он может быть 10%, 20%, 30% и более, то вам будет предоставлена скидка от цены рассрочки на сайте.

Если у вас есть пожелание использовать условия рассрочки меньше чем на 100 месяцев, то и здесь компания предложит вам более низкую цену квадратного метра, с дополнительной скидкой от цены рассрочки на сайте.

Выбирайте вашу квартиру и покупайте ее на условиях, которые вам нравятся! То, о чем мечтали многие, сегодня стало реальностью!

А выбор очень достойный!

Престижный комплекс «Маяк Минска» возводился по принципу «город в городе», подразумевающему наличие всей необходимой инфраструктуры буквально в шаговой доступности. Он построен рядом с Национальной библиотекой и по соседству с обширной лесопарковой зоной.

Комплекс «Маяк Минска»

Здесь отличное транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро «Восток», рядом – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Все необходимое для комфортной жизни – в шаговой доступности! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.

Школа

Детский сад

Важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall. Еще одно место активной городской жизни – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо с мультимедийным фонтаном «Дана Танец».

Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска

Комплекс «Маяк Минска» очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения, а также возведен бизнес-центр Dana Center.

Бизнес-центр Dana Center

В комплексе «Маяк Минска» в рассрочку на 100 месяцев можно приобрести квартиры в домах «Микеланджело», «Гоген» и «Рафаэль». Это жилье премиум-класса в уже сданных в эксплуатацию зданиях – покупатель может осмотреть свою квартиру и сразу же приступать к ремонту и заселению!

В доме «Микеланджело», который состоит из двух секций, переменная этажность — от 9 до 13 этажей. Его отличительная особенность — открытые террасы с изумительными видами!

Дом «Микеланджело»

Фасад, который обращен к Национальной библиотеке, полностью выполнен с панорамным остеклением и имеет наклонную геометрию – верхние этажи будто нависают над нижними. Это обеспечивает наилучшую обзорность и одновременно приватность жилого пространства.

Фасад дома «Микеланджело» полностью выполнен с панорамным остеклением

Светлое лобби с отделкой под белый мрамор и пурпурный с золотом декор стен, а также красивые светильники напоминают дворцовый стиль музеев, в которых хранятся полотна великого мастера.

Лобби дома «Микеланджело»

Санитарная комната с пеленальным столиком

На первых этажах дома размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно спуститься прямо на лифте.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело»

Дома «Гоген» и «Рафаэль» высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Их объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Третий и четвертый этажи стилобата будут жилыми, здесь в будущем можно будет приобрести квартиры.

Дома «Гоген» и «Рафаэль»

Дизайнерского лобби

Скоростные бесшумные лифты OTIS

Квартиры свободной планировки, панорамное остекление и застекленные лоджии – это не только много света и солнца, но и чудесный вид, который открывается из окон. Очень стильные здания!

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы

Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов уже построен детский сад!

Детский сад построен прямо во дворе домов

Детская площадка

Свободными здесь осталось всего несколько десятков квартир, и это последняя возможность приобрести уже построенное готовое жилье в комплексе «Маяк Минска» напрямую от застройщика. Теперь – в рассрочку на 100 месяцев без первого взноса!

Экологичный элитный жилой комплекс «Парк Челюскинцев» обладает всеми преимуществами престижного комплекса комфорт-класса в самом центре города.

Комплекс «Парк Челюскинцев»

Комплекс начал строиться всего несколько лет назад на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ парка имени Челюскинцев. Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится у самых границ огромного паркового массива в центре города

Комплекс строится с выходом на главный проспект столицы. Рядом – сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Неподалеку, через парк, расположены спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» с несколькими бассейнами и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом.

В комплексе «Парк Челюскинцев» квартиры можно приобрести в двух домах, строительство которых вышло на финишную прямую.

В доме №1, срок сдачи которого февраль 2021 года, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте.

Дом №1

Лобби дома №1

Еще одно удобное решение — в здание будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией.

В этом доме можно приобрести и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

В доме №2, который сдается в ноябре нынешнего года, первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. Здесь можно купить и квартиры с открытыми террасами!

Дом №2

Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем – дом с видом на парк обладает всеми атрибутами жилья премиум-класса!

Лобби дома №2

Скоростные бесшумные лифты OTIS

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Офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Длинная рассрочка без первого взноса – шанс, который нужно использовать!