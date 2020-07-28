100-балльники ЦТ – о бессонных ночах, слезах радости и выборе вуза

Вспоминаю поступление в вуз: мечтала получить заветные пятерки (тогда была пятибалльная система) и жутко волновалась, ведь при сдаче экзаменов не все решают знания, так как присутствует толика везения (или его отсутствие), да и внутренние переживания могут сослужить дурную службу... Нынешние выпускники уже со вступительными испытаниями справились и с 24 июля начали получать сертификаты о сдаче ЦТ. В этом году 100-балльный результат у пяти бобруйчан. Итак, знакомьтесь.

Кристина Ткач окончила гимназию №3 с золотой медалью. Всегда любила русский язык и литературу, историю Беларуси и обществоведение. Была заинтересованность в углубленном изучении этих предметов. Логично выбрала именно их для сдачи на ЦТ. К поступлению готовилась без репетиторов. Решала много тренировочных тестов, посещала дополнительные занятия, прошла все три репетиционных тестирования (набирала 90+). ЦТ показалось девушке не слишком сложным. Считает: если основательно готовиться, со всем можно справиться.

Несмотря на крепкие знания, Кристина из-за скромности, даже застенчивости не была в них уверена на сто процентов, призналась: «Каждый год в СМИ читала о ребятах, получивших на тестировании высший балл, и не думала, что попаду в их число и стану героем статьи». Хотя приложила максимум усилий, ведь уверена: способности способностями, но главное – труд. Узнавала результаты ЦТ тоже с волнением, долго не решалась зайти на сайт. Когда увидела «100» по обществоведению, не могла сдержать эмоций.

Рад результату ученицы и ее педагог Иван Песенко: «Кристина из тех, кто успевает по всем предметам и добивается поставленных целей. Она старательна и трудоспособна. По каким бы предметам она ни выбрала ЦТ, всюду бы достигла отличных результатов». По русскому языку девушка набрала 96 баллов: из-за волнения немного не рассчитала время и допустила досадную ошибку. Еще обиднее – неточность по истории Беларуси, «отнявшая» один балл (и того 99). Вчерашняя школьница обожает читать (в том числе литературу по психологии, которой увлекается, классику, любимый писатель – Чехов) и писать сочинения – может практически на любую тему порассуждать. Поэтому в будущем видит себя журналистом. Это прекрасная возможность познакомиться с интересными людьми, узнать много нового и проявить «писательский» талант. На факультете журналистики БГУ она выбрала специальность «информация и коммуникация». После окончания вуза хотела бы работать в интернет-СМИ, интересны ей и радио с телевидением. Будущим абитуриентам Кристина советует выбирать предметы, которые нравятся, и целенаправленно, системно готовиться.

В СШ №20 сертификаты «высшей пробы» сразу у двух девушек – Ксении Баранчук и Алины Некревичюс.

Ксюша долго не могла определиться, какие на ЦТ сдавать предметы, потому что ей нравятся все без исключения. В итоге остановилась на белорусском языке, химии и биологии. Готовилась по химии с репетитором, а по двум другим самостоятельно и на факультативах, прошла все репетиционные тестирования. Постоянно решала тесты за разные годы. Подготовка принесла следующие результаты: биология – 76, химия – 82, белорусский – 100.

Кстати, любовь к языку привила педагог Татьяна Евгеньевна Давид. Но изначально интерес к «роднай мове» появился благодаря чтению. Девушка считает, что «на любую мечту нужно работать. А когда ее переводишь в цель, есть все шансы достичь этого». Конечно же, изучение предмета на углубленном уровне, дополнительные занятия, консультации, решение тренировочных тестов и постоянное повторение теоретического материала («теорию обязательно необходимо через некоторое время повторять, чтобы она надолго сохранилась в памяти») сделали свое дело и принесли желаемое трехзначные число. Очень рада, что усилия были не напрасны.

ЦТ показалось выпускнице легким. Однако некоторые сложности возникли. Во-первых, были непросто с распределением времени, которого на самом деле не так уж и много. Во-вторых, боялась допустить невнимательность из-за волнения. Несмотря на то что для Ксении «все науки хороши», предпочтение она отдает естественным, так как любит анализировать, вникать в суть и докапываться до истины. И поступать собирается на химический либо биологический факультет главного вуза страны. Считает эти направления перспективными в плане дальнейшего трудоустройства. А вообще нравятся такие специализации, как биохимия, химия лекарственных соединений. Привлекают профессии провизора и медэксперта. Будущим поступающим в высшие учебные заведения девушка рекомендует составить план на лето перед выпускным классом, так как в последний школьный год ни на что времени хватать не будет. Строгим должен быть и график подготовки: темы в теории и практике, максимально малое время в соцсетях и просто на отдых, иначе результат будет низким.

Учитель Лилия Яковлева считает Ксению неординарной и основательной, даже дотошной: любая тема – это масса вопросов, пока не докопается до сути. А еще целеустремленной и ответственной.

Алина училась у этого же педагога. Учитель и классный руководитель называет ее не по годам развитой, дружелюбным и общительным живчиком, интересующимся всем на свете и пытающимся повсюду успеть. Эта выпускница тоже получила высший балл по белорусскому языку. А «заболела» предметом в 4-м классе, когда победила в районной олимпиаде. Лилия Александровна сразу заметила способную девочку («старалась вложить в меня знания, которые имеет сама, не уставала бороться с моей ленью и верила в меня. Радость побед и горечь поражений я ощутила именно благодаря ей. Без наставника вряд ли получилось бы достичь таких высот»). Ее поддержка и мудрый педагогический подход очень помогали. И, конечно же, ежедневная работа. Алина не ради галочки каждый год участвовала в олимпиадах – она занимала призовые места. А в выпускном классе получила диплом II степени на ­республиканском этапе («олимпиада – это не просто три тура и диплом, это бесконечная поддержка, вера в тебя, новые знания и люди, желание идти в школу и узнавать что-то новое, чтобы не подвес­ти»). Победа дала преимущество – зачисление в вуз без экзаменов.

Сдавать ЦТ Алина пошла, чтобы знания проверить. Признается: в некоторых заданиях сомневалась и не думала, что возьмет сотку. Хотя тестирование не показалось сложным: «задания такие, как я ждала и к каким готовилась». Но усиленная подготовка к олимпиадам в течение восьми лет, обучение в классе с углубленным изучением белорусского языка, посещение факультативов, грамотный подход учителя привели к желанному результату. Учиться девушка планирует на филологическом факультете БГУ. Будущим абитуриентам Алина советует: «Очень важно выбрать профессию по душе и своевременно. Чтобы достичь цели, нужно упорно стремиться к ней, не жалеть времени, и тогда результат не заставит себя ждать».

Станислав Константинов, выпускник СШ №27, – юноша серьезный и немногословный. На ЦТ сдавал русский язык (86 баллов), английский (100) и историю Беларуси (90). Эти предметы и были любимыми. Готовиться к тестированию начал с 10-го класса. Все шло в обычном режиме: уроки, подготовка к ним, факультативы, дополнительные занятия, решение тестов за прошлые годы, репетиторы. Очень помогла бабушка, которая по совместительству является учителем английского языка.

Тестирование молодому человеку сложным не показалось, так как ходил на репетиционные и примерно понимал, что ожидает. По этой же причине совсем не волновался. Тем, кто в будущем году будет проходить вступительные испытания, Стас рекомендует начинать подготовку уже с 9-го (или хотя бы с 10-го) класса – чем раньше, тем лучше. Парень планирует поступать в столичный лингвистический университет на факультет межкультурных коммуникаций.

Анастасия Бушкова, недавно окончившая СШ №19, советует выбирать то, что по душе. Тогда предмет «преобразуется» из экзамена в стиль жизни. Сама девушка таким избрала историю родной страны. Считает ее наукой, вобравшей все: культуру, политику, связи с общественностью… Хотя любит все гуманитарные науки, особенно языки – русский, белорусский, французский, географию и обществоведение. Для поступления на исторический факультет БГУ (специальность «музейное дело и охрана историко-культурного наследия») нужно было сдать русский язык (83 балла), всемирную историю (78), историю Беларуси (100). Конечно, получить максимальную отметку помогли обучение в профильном классе (было много нестандартных уроков, к одному из них сделала презентацию Бобруйска), платные стимулирующие занятия, решение бесчисленного количества тренировочных тестов, репетиционные тестирования и главное – упорный, кропотливый труд.

Как заметила Настя, «это не то чтобы ожидаемый результат, но подготовка к нему была очень основательной». Сначала от волнения тест показался сложным. Но девушка собралась, сконцентрировалась и смогла справиться с заданиями на отлично (не помешало даже, что бланк с ответами начала заполнять за 15 минут до окончания времени, отведенного на ЦТ). Абитуриент рекомендует не переусердствовать, обязательно совмещать учебу с отдыхом. У нее для этой цели «припасены» классическая музыка (особенно любит Паганини, Вивальди, Моцарта), готовка, зимой – лыжи и коньки. Еще Анастасия увлекается изучением биографий знаменитых людей (уже много знает о Розе Люксембург, Янке Купале, Петре Чайковском, Фриде Кало). Педагог девушки Любовь Беляцкая считает ее очень способной и скрупулезной и, конечно же, рада итоговому успеху.

Поздравляем ребят и желаем поступить в выбранные вузы!