10 забавных фотографий котов, которые искали приключения и нашли их
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Все мы обожаем наших пушистых друзей, однако часто совсем не задумываемся об их комфорте, когда обустраиваем наши дома. Конечно, они пытаются ужиться с нашей мебелью, совсем не рассчитанной на животных. Но у них не всегда все идет по плану. Бывает, что они проигрывают в схватке с каким-нибудь креслом и смешным образом застревают в самых неожиданных местах. А нам остается только посмеяться и спасти питомца, сделав предварительно забавный кадр на память.
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