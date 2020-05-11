10 тысяч экспресс-тестов на антитела к СOVID-19 поступят в медучреждения Могилевской области

Экспресс-тесты на антитела к СOVID-19 прибыли в Беларусь. Распределены экспресс-тесты в следующем порядке: г.Минск - 20 тыс. штук, Витебская и Брестская области - по 11 тыс. штук, Гомельская, Гродненская, Могилевская области - по 10 тыс. штук. Кроме того, учреждениям здравоохранения, входящим в систему Минздрава переданы 10 тыс. штук. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

На следующей неделе ожидаются дополнительные поставки, после чего в стране будет предоставлена возможность проходить тестирование всем желающим.

Экспресс-тесты показывают наличие антител. В период разгара клинических симптомов они выявляют наличие иммуноглобулинов М, свидетельствующих об активном инфекционном процессе. Если человек переболел некоторое время назад, у него появляются иммуноглобулины G. При наличии подозрений, связанных с перенесенным в легкой форме заболеванием, можно будет пройти тестирование, чтобы подтвердить их или опровергнуть.