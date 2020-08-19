10 станций обезжелезивания построено в Бобруйском районе. Что в планах?

Повышенное содержание железа в воде — проблема не только Бобруйского района, но и всей Беларуси. Для того чтобы снизить этот показатель, активно строятся и вводятся в эксплуатацию станции обезжелезивания.

Эта часть государственной политики Беларуси закреплена специальной программой «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2016-2020 годы», а также Директивой Президента Респуб­лики Беларусь № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны».

В нашем районе в течение 2019-2020 годов за счет средств областного и республиканского бюджетов введены в эксплуатацию 10 станций обезжелезивания — в агрогородках Большие Бортники (первый пусковой комплекс), Михалево-1, Горбацевичи, Телуша, Воротынь, Ленина, Ивановка, Ковали, а также в деревне Слободка и поселке Глуша.

На сегодняшний день прорабатывается вопрос строительства станций в д. Осово и аг. Химы. Кроме того, планируется подключение к центральным сетям водоснабжения Бобруйска деревень Щатково, Березовичи и поселка Юбилейный.

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