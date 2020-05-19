10 предприятий Могилевщины вошли в перечень Совмина на ускоренное возвращение НДС

Правительство Беларуси постановлением №282 определило 77 компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС.

Документ принят для реализации президентского указа №143 «О поддержке экономики». Плательщикам, включенным в список, зачет разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг) производится в течение 10 рабочих дней со дня принятия налоговым органом решения о возврате такой разницы.

В перечень вошли и предприятия Могилевщины: ОАО «Белорусский цементный завод», «Могилевлифтмаш», «Бабушкина крынка», «Белшина», «Бобруйскагромаш», «Моготекс», «Могилевхимволокно», ИООО «ВМГ Индустри», «Кроноспан ОСБ», ООО «Кронохем».