10 июля УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» приглашает на «День открытых дверей»

УЗ «Могилевский областной центр гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья» имеет возможность направить Вас на целевое обучение в УО «Белорусский государственный медицинский университет» по специальности «медико-профилактическое дело».

Единственный в масштабах страны медико-профилактический факультет ГУО «Белорусский государственный медицинский университет» (БГМУ) осуществляет подготовку таких специалистов как: врач-гигиенист, врач-эпидемиолог, врач-бактериолог, врач-лаборант.

В 2020 году на условиях целевой подготовки для Могилевской области утверждено 10 мест.

Преимуществами целевой подготовки являются:

- проходной балл по целевому конкурсу, как правило, ниже такового по общему конкурсу;

- распределение после обучения осуществляется в центры гигиены и эпидемиологии Могилевской области.

Оформление и выдача договоров о целевой подготовке будет проводиться с 20 июля по последний день приема документов на обучение за счет бюджета по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 82 в рабочие дни с 8.30 до 17.00, в субботу – по предварительному согласованию.

Консультацию о порядке заключения договоров на целевую подготовку вы можете получить в УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по тел. 8-(222) 74-06-49 и 8-(222)74-04-89, на официальном сайте.

УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» приглашает на «День открытых дверей», который состоится 10 июля 2020 года в 15.00 по адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, 100, актовый зал, 1 этаж, (остановка троллейбуса, автобуса «Чехова»).

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