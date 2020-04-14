10-часовой музыкальный онлайн-марафон в поддержку медиков Беларуси пройдет 16 апреля

Благотворительный музыкальный онлайн-марафон «Добро» пройдет 16 апреля в поддержку белорусских медиков, в частности цель мероприятия - сбор пожертвований на закупку и производство средств защиты, сообщают организаторы проекта.

С 10 до 20 часов своим творчеством в поддержку медиков поделятся Navi Band, Аня Шаркунова, VAL, Макс Лоренс, Nuteki, UZARI, Litesound, Дима Каминский, HOMIE, ARSI, КейСи, Parade of Planets, Егор Канн, Mikita, SOBOL, Lima Osta, Кирилл Гуд и другие.

Трансляция будет доступна на сайте dobrolive.by, YouTube-канале Xiaomi Belarus, а также на страницах организаторов в соцсетях с 10:00 16 апреля (четверг).

Проект осуществляется совместно с фондом «Добра». Все поступившие перечисления адресно будут направлены на закупку материалов и производство средств защиты для медиков, после чего волонтеры их доставят в белорусские больницы.

Перечисления можно сделать несколькими способами.

Через USSD-запрос при поддержке фонда «Добра»:

МТС *227*27# (после отправки во всплывающем окне вписать «1», спишется с лицевого счета абонента 2.04 рубля);

А1 *222*27# (отправляя запрос, пользователь может выбрать сумму 2 рубля; спишется 2.00 рубля);

life:) *222*27# (отправляя запрос, пользователь может выбрать 2 рубля; спишется 2,09 рубля).

ЕРИП/мобильный банк: с карт физических лиц, резидентов РБ (путь: благотворительность, общественные объединения -> Прочие общественные объединения -> Добра Местный фонд -> Пожертвование) либо по коду услуги 4483121.

Для юридических лиц по телефону +37529 500 88 00 или email: info@fonddobra.by (для заключения договора напрямую с «Минский Хакерспейс»).