1 апреля прием граждан по личным вопросам проведет Анюховский Сергей Анатольевич
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1 апреля 2020 года в здании Бобруйского горисполкома (пл. Ленина, 1,каб.211) с 11.00 до 13.00 прием граждан по личным вопросам проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анюховский Сергей Анатольевич. Предварительная запись на прием по телефону: 68-00-29.
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