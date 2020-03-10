Вывоз строительного мусора, аренда контейнеров, переработка Цена: договорная

Вывоз строительного мусора, аренда контейнеров, переработка Цена: договорная

№ 63746

10 марта 2020 в 14:33

Незнакомец

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Описание товара

ЧУП Эковентиндустрия оказывает услуги по вывозу строительного мусора, аренде контейнеров и переработке отходов в Минске и Минском районе. Для сбора и вывоза мусора используются бункера и контейнеры объемом 8м3 и 12м3. Мы вывозим любые виды отходов, строго соблюдая санитарно-эпидемиологические стандарты, правила обращения с опасными отходами, противопожарные положения, экологические нормы. Мы соблюдаем все требования по охране труда, установленные законодательством. Вывоз мусора осуществляется только на специализированные полигоны или на предприятия по переработке отходов. Вывезем мусор точно в срок в удобное для Вас время.

Адрес физический:

220000

Минск, пр. Партизанский, д 8/2, пом. 4, оф. 71, 72

E-mail:

mitra11@tut.by

Телефоны:

+375 29 1827658;

+375 17 2805838

Время работы:

Пн-пт: 08.00 – 20.00

Сайт:

https://vivozmusora.by

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