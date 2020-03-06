VR Club ВирусЦена: 12 руб.
VR Club Вирус
Цена: 12 руб.
- № 63312
- 6 марта 2020 в 14:27
- Незнакомец
- 25 просмотра
Описание товара
VR Club Вирус — это место, где вы сможете не только открыть для себя мир виртуальной реальности, но и встретить новых друзей, разделяющих вашу страсть к играм!
Цена:
30 мин — 8 руб.
1 час — 12 руб.
Командные игры до 4-х человек (запись по телефону)
Аренда клуба 60 рублей час (запись по телефону)
За один час — накопительные бонусные карточки.
Работаем:
вт-пт с 12:00 до 22:00
сб-вс с 10:00 до 22:00
Выходной: понедельник
Контакты
-
Контактное лицо:
Администратор
-
Телефон:
+375444690799
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