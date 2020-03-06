VR Club Вирус Цена: 12 руб.

VR Club Вирус Цена: 12 руб.

№ 63312

6 марта 2020 в 14:27

Незнакомец

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Описание товара

VR Club Вирус — это место, где вы сможете не только открыть для себя мир виртуальной реальности, но и встретить новых друзей, разделяющих вашу страсть к играм!

Цена:

30 мин — 8 руб.

1 час — 12 руб.

Командные игры до 4-х человек (запись по телефону)

Аренда клуба 60 рублей час (запись по телефону)

За один час — накопительные бонусные карточки.

Работаем:

вт-пт с 12:00 до 22:00

сб-вс с 10:00 до 22:00

Выходной: понедельник

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