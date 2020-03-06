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VR Club Вирус

Цена: 12 руб.

VR Club Вирус

Цена: 12 руб.

  • № 63312
  • 6 марта 2020 в 14:27
  • Незнакомец
  • 25 просмотра
Описание товара

VR Club Вирус — это место, где вы сможете не только открыть для себя мир виртуальной реальности, но и встретить новых друзей, разделяющих вашу страсть к играм!

Цена:
30 мин — 8 руб.
1 час — 12 руб.

Командные игры до 4-х человек (запись по телефону)
Аренда клуба 60 рублей час (запись по телефону)

За один час — накопительные бонусные карточки.

Работаем:
вт-пт с 12:00 до 22:00
сб-вс с 10:00 до 22:00
Выходной: понедельник

Контакты

  • Контактное лицо:

    Администратор

  • Телефон:

    +375444690799

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