Восстановление бух. учета с большим количеством накладных.Цена: 100 руб.
Восстановление бух. учета с большим количеством накладных.
Цена: 100 руб.
- № 65384
- 6 апреля 2020 в 08:11
- Незнакомец
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Описание товара
Провожу независимую оценку состояния налогового и бухгалтерского учета при приеме на работу нового главного Бухгалтера.
Имею аттестат налогового консультанта и более 10-ти лет работы в бух. учете на руководящих должностях.
Знакома со всеми 1С системами 7.7, 8.2, 8.3.
Восстановление бух. учета и поиск переплат по налогам (излишне уплаченные налоги) делаем быстро и хорошо знаем эту работу.
Так же помогаем с ведением бухгалтерского учета.
Во многих случаях после восстановления бух. учета никто не знает деятельность компании так хорошо, как я и моя команда и поэтому часто после восстановления люди с удовольствием заключают с нами договор на ведение бухгалтерского и налогового учета.
Позвоните мне, мы с вами сможем выбрать подходящий путь для решения поставленных задач.
Контакты
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Контактное лицо:
Татьяна
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Телефон:
+375445601000
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