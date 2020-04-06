Восстановление бух. учета с большим количеством накладных. Цена: 100 руб.

Восстановление бух. учета с большим количеством накладных. Цена: 100 руб.

№ 65384

6 апреля 2020 в 08:11

Незнакомец

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Описание товара

Провожу независимую оценку состояния налогового и бухгалтерского учета при приеме на работу нового главного Бухгалтера.

Имею аттестат налогового консультанта и более 10-ти лет работы в бух. учете на руководящих должностях.

Знакома со всеми 1С системами 7.7, 8.2, 8.3.

Восстановление бух. учета и поиск переплат по налогам (излишне уплаченные налоги) делаем быстро и хорошо знаем эту работу.

Так же помогаем с ведением бухгалтерского учета.

Во многих случаях после восстановления бух. учета никто не знает деятельность компании так хорошо, как я и моя команда и поэтому часто после восстановления люди с удовольствием заключают с нами договор на ведение бухгалтерского и налогового учета.

Позвоните мне, мы с вами сможем выбрать подходящий путь для решения поставленных задач.

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