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Восстановление бух. учета с большим количеством накладных.

Цена: 100 руб.

Восстановление бух. учета с большим количеством накладных.

Цена: 100 руб.

  • № 65384
  • 6 апреля 2020 в 08:11
  • Незнакомец
  • 21 просмотра
Описание товара

Провожу независимую оценку состояния налогового и бухгалтерского учета при приеме на работу нового главного Бухгалтера.
Имею аттестат налогового консультанта и более 10-ти лет работы в бух. учете на руководящих должностях.
Знакома со всеми 1С системами 7.7, 8.2, 8.3.
Восстановление бух. учета и поиск переплат по налогам (излишне уплаченные налоги) делаем быстро и хорошо знаем эту работу.
Так же помогаем с ведением бухгалтерского учета.
Во многих случаях после восстановления бух. учета никто не знает деятельность компании так хорошо, как я и моя команда и поэтому часто после восстановления люди с удовольствием заключают с нами договор на ведение бухгалтерского и налогового учета.
Позвоните мне, мы с вами сможем выбрать подходящий путь для решения поставленных задач.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Татьяна

  • Телефон:

    +375445601000

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