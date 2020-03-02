Весенние скидки до 20% на рольшторы!Цена: договорная
Весенние скидки до 20% на рольшторы!
Цена: договорная
- № 62705
- 2 марта 2020 в 08:20
- 7kvadratov.by
- 24 просмотра
Описание товара
Рады предложить цены со скидкой -20% на рулонные шторы! Акция действует всю весну в нашей сети магазинов «7 квадратов»!
Изготавливаем и продаем: жалюзи вертикальные и горизонтальные, кассетные шторы, рольшторы день-ночь, жалюзи плиссе и римские карнизы.
Поможем подобрать лучшие жалюзи для вас. Гарантия качества. Образцы в наличии в наших салонах и на сайте. Заказ изготавливаем от 1 дня, замерщик выезжает с каталогами. Замер бесплатный. Быстрый и качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
Осуществляем замер и монтаж жалюзи в Бобруйске, Кировске, Рогачеве, Жлобине, Кличеве, Глуске и Осиповичах.
У нас большой выбор! Каталог расцветок на нашем сайте https://7kvadratov.by/
Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»
Адреса наших магазинов в Бобруйске:
ул. Минская, 135 (ТЦ «Карусель»)
ул. Минская, 22 (магазин «Горизонт»)
ул. Советская, 41
ул. Энгельса, 61
Контакты
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Контактное лицо:
Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»
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Телефон:
+375 (44) 712-9000 A1|Velcome, +375 (29) 712-9000 МТС, +375 (225) 70-70-87 Белтелеком, +375 (44) 712-9000 (Viber | WhatsApp)
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