Весенние скидки до 20% на рольшторы! Цена: договорная

Весенние скидки до 20% на рольшторы! Цена: договорная

№ 62705

2 марта 2020 в 08:20

7kvadratov.by

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Описание товара

Рады предложить цены со скидкой -20% на рулонные шторы! Акция действует всю весну в нашей сети магазинов «7 квадратов»!

Изготавливаем и продаем: жалюзи вертикальные и горизонтальные, кассетные шторы, рольшторы день-ночь, жалюзи плиссе и римские карнизы.

Поможем подобрать лучшие жалюзи для вас. Гарантия качества. Образцы в наличии в наших салонах и на сайте. Заказ изготавливаем от 1 дня, замерщик выезжает с каталогами. Замер бесплатный. Быстрый и качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.

Осуществляем замер и монтаж жалюзи в Бобруйске, Кировске, Рогачеве, Жлобине, Кличеве, Глуске и Осиповичах.

У нас большой выбор! Каталог расцветок на нашем сайте https://7kvadratov.by/

Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»

Адреса наших магазинов в Бобруйске:

ул. Минская, 135 (ТЦ «Карусель»)

ул. Минская, 22 (магазин «Горизонт»)

ул. Советская, 41

ул. Энгельса, 61

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