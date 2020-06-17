В магазинах «7 квадратов» СКИДКИ на окна ПВХЦена: договорная
В магазинах «7 квадратов» СКИДКИ на окна ПВХ
Цена: договорная
- № 48823
- 17 июня 2020 в 08:33
- 7kvadratov.by
- 339 просмотра
Описание товара
В сети магазинов «7 квадратов» продолжается сезонный ценопад на ПВХ-окна.
С 2008 года мы являемся официальным партнером компании REHAU (немецкий профиль, ставший в последние годы стандартом качества) и наладили свое производство окон этого известного профиля в Бобруйске, что позволило нам снизить цены до уровня производителя. Мы пошли дальше! Всё лето и осень действуют скидки в 30% на заказ окон в магазине по адресу ул. Энгельса, 61.
Приходите к нам, чтобы приобрести окна под ключ с горячими летними скидками.
Заказав окно летом, вы встретите холода в полной готовности!
Мы ждем вас!
Адреса наших магазинов в Бобруйске:
ул. Минская, 135 (ТЦ «Карусель»)
ул. Минская, 22 (магазин «Горизонт»)
ул. Советская, 41
ул. Энгельса, 61
Работаем также в Кировске, Рогачеве, Жлобине, Кличеве, Глуске и Осиповичах.
Расчет окна на нашем сайте: https://7kvadratov.by/
Контакты
-
Контактное лицо:
Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»
-
Телефон:
+375 (44) 712-9000 A1|Velcome +375 (29) 712-9000 МТС +375 (25) 712-9000 life:) +375 (225) 70-70-87 Белтелеком +375 (44) 712-9000 (Viber | WhatsApp)
Похожее
Окна ПВХ. Двери. Жалюзи. Натяжные потолки. Роллеты и ворота.
Заказывая у нас, вы покупаете без посредников и без переплат. Собственное производство позволяет снизить цены до минимальных в городе! Мы…Просмотреть
Распродаем некондицию Окна и двери ПВХ Без торговой надбавки
У нас, как и у всех производителей, достаточно окон и дверей пвх при изготовлении которых кто-то «накосячил» с размерами. Они…Просмотреть
Натяжные потолки любых фактур, цветов и сложности Фотопечать
Натяжные потолки «ALTEZA» любых фактур: глянцевые, матовые, фактурные, тканевые, перфорированные, сатин. транспорент и с фотопечатью Любой сложности: одноуровневые двух и…Просмотреть
В магазинах «7 квадратов» СКИДКИ на окна ПВХ
В сети магазинов «7 квадратов» продолжается сезонный ценопад на ПВХ-окна. С 2008 года мы являемся официальным партнером компании REHAU (немецкий…Просмотреть
Цемент Д0-500 в мешках 25 кг
Цемент Д0-500 в мешках 25 кг 5.25 оптом от 1 тоны 8(0225) 43-02-02 +37533376-64-65 +37544533-06-93 OOO «Эратехгаз»Просмотреть