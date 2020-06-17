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Установка москитных сеток на ПВХ окна

Цена: договорная

Установка москитных сеток на ПВХ окна

Цена: договорная

  • № 48809
  • 17 июня 2020 в 08:34
  • 7kvadratov.by
  • 281 просмотра
Описание товара

Монтаж москитных сеток на окна от любых производителей.
Высококачественные материалы позволяют увеличить срок пользования москитными сетками на более долгий срок эксплуатации.

Изготовим за час. Быстрый и качественный монтаж. Поможем выбрать москитную сетку на любой вкус. У нас большой выбор!
Помните! Самым эффективным средством от комаров и мошек являются не кремы и спреи, не спирали и фумигаторы, даже не свернутая газета, а обычная москитная сетка. Проще не пустить насекомое в ваш дом, чем потом пытаться от него избавиться.

Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»

Мы ждем вас!
Адреса наших магазинов в Бобруйске:
ул. Минская, 135 (ТЦ «Карусель»)
ул. Минская, 22 (магазин «Горизонт»)
ул. Советская, 41
ул. Энгельса, 61

Осуществляем замер и монтаж москитных сеток в Бобруйске, Кировске, Рогачеве, Жлобине, Кличеве, Глуске и Осиповичах.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»

  • Телефон:

    +375 (44) 712-9000 A1|Velcome +375 (29) 712-9000 МТС +375 (25) 712-9000 life:) +375 (225) 70-70-87 Белтелеком +375 (44) 712-9000 (Viber | WhatsApp)

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