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Удаленный бухгалтер для организаций и ИП.

Цена: 100 руб.

Удаленный бухгалтер для организаций и ИП.

Цена: 100 руб.

  • № 65382
  • 6 апреля 2020 в 08:10
  • Незнакомец
  • 21 просмотра
Описание товара

Помогаю не бояться контролирующих ведомств. Законно экономить на налогах.
Опыт работы в бухучете более 10-ти лет. Знаю все системы налогообложения, постоянно мониторю
изменения в сфере бухгалтерского, налогового и кадрового учета.
Имею статус Налогового Консультанта и занимаю руководящую должность в компании занимающейся аутсорсингом бух. услуг.
Веду налоговый, кадровый и бух. учет.
Большой опыт работы с упрощенной системой налогообложения УСН с НДС и без НДС, общей системой налогообложения ОСН и единым налогом для ИП.
Оказываю помощь в восстановлении бух. учета также с большим количеством документов.
Делаю оценку состояния налогового и бухучета при смене бухгалтера.
Помогаю навести порядок перед ликвидацией.
Рада ответить на все ваши вопросы.
Всегда нацелена на результат.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Татьяна

  • Телефон:

    +375445601000

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