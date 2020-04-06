Удаленный бухгалтер для организаций и ИП.Цена: 100 руб.
Удаленный бухгалтер для организаций и ИП.
Цена: 100 руб.
- № 65382
- 6 апреля 2020 в 08:10
- Незнакомец
- 21 просмотра
Описание товара
Помогаю не бояться контролирующих ведомств. Законно экономить на налогах.
Опыт работы в бухучете более 10-ти лет. Знаю все системы налогообложения, постоянно мониторю
изменения в сфере бухгалтерского, налогового и кадрового учета.
Имею статус Налогового Консультанта и занимаю руководящую должность в компании занимающейся аутсорсингом бух. услуг.
Веду налоговый, кадровый и бух. учет.
Большой опыт работы с упрощенной системой налогообложения УСН с НДС и без НДС, общей системой налогообложения ОСН и единым налогом для ИП.
Оказываю помощь в восстановлении бух. учета также с большим количеством документов.
Делаю оценку состояния налогового и бухучета при смене бухгалтера.
Помогаю навести порядок перед ликвидацией.
Рада ответить на все ваши вопросы.
Всегда нацелена на результат.
Контакты
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Контактное лицо:
Татьяна
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Телефон:
+375445601000
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