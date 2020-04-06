Удаленный бухгалтер для организаций и ИП. Цена: 100 руб.

Удаленный бухгалтер для организаций и ИП. Цена: 100 руб.

№ 65382

6 апреля 2020 в 08:10

Незнакомец

21 просмотра

Описание товара

Помогаю не бояться контролирующих ведомств. Законно экономить на налогах.

Опыт работы в бухучете более 10-ти лет. Знаю все системы налогообложения, постоянно мониторю

изменения в сфере бухгалтерского, налогового и кадрового учета.

Имею статус Налогового Консультанта и занимаю руководящую должность в компании занимающейся аутсорсингом бух. услуг.

Веду налоговый, кадровый и бух. учет.

Большой опыт работы с упрощенной системой налогообложения УСН с НДС и без НДС, общей системой налогообложения ОСН и единым налогом для ИП.

Оказываю помощь в восстановлении бух. учета также с большим количеством документов.

Делаю оценку состояния налогового и бухучета при смене бухгалтера.

Помогаю навести порядок перед ликвидацией.

Рада ответить на все ваши вопросы.

Всегда нацелена на результат.

Контакты