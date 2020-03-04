Требуется инспекторЦена: договорная
Требуется инспектор
Цена: договорная
- № 63033
- 4 марта 2020 в 15:40
- Незнакомец
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Описание товара
Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира на время декретного отпуска требуется инспектор.
Требования: высшее образование, опыт работы делопроизводителем, опытный пользователь ПК, отсутствие судимости и привлечений к административной ответственности. Условия: график работы с 9.00 до 18.00 пн-пт, заработная плата 600 рублей. За информацией обращаться по телефону 8(0225) 72-62-32.
Контакты
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Контактное лицо:
Сергей Станиславович Алифировец
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Телефон:
+375 0225 72-62-32
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