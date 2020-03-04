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Требуется инспектор

Цена: договорная

Требуется инспектор

Цена: договорная

  • № 63033
  • 4 марта 2020 в 15:40
  • Незнакомец
  • 21 просмотра
Описание товара

Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира на время декретного отпуска требуется инспектор.
Требования: высшее образование, опыт работы делопроизводителем, опытный пользователь ПК, отсутствие судимости и привлечений к административной ответственности. Условия: график работы с 9.00 до 18.00 пн-пт, заработная плата 600 рублей. За информацией обращаться по телефону 8(0225) 72-62-32.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Сергей Станиславович Алифировец

  • Телефон:

    +375 0225 72-62-32

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