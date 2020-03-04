Требуется инспектор Цена: договорная

Требуется инспектор Цена: договорная

№ 63033

4 марта 2020 в 15:40

Незнакомец

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Описание товара

Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира на время декретного отпуска требуется инспектор.

Требования: высшее образование, опыт работы делопроизводителем, опытный пользователь ПК, отсутствие судимости и привлечений к административной ответственности. Условия: график работы с 9.00 до 18.00 пн-пт, заработная плата 600 рублей. За информацией обращаться по телефону 8(0225) 72-62-32.

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