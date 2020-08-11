Требуется буфетчик Цена: договорная

Требуется буфетчик Цена: договорная

№ 74566

11 августа 2020 в 16:00

Veronika

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Описание товара

В кафе-бар «Овертайм» на постоянную работу требуется буфетчик.

Требования: порядочность, ответственность, без вредных привычек, знание кассовой дисциплины и поварского дела.

Работа в прицепе «МАЗ-Купава». Приготовление и продажа легких блюд, закусок, блинов, кофе, чай и т.д.

График работы гибкий. Зарплата по результатам собеседования. Опыт работы поваром и кассиром от 1 года. Полный социальный пакет и официальное трудоустройство гарантировано.

Телефон для связи: +37529-343-30-20.

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