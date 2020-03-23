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Срочный ремонт швейных машин 8029-144-20-78

Цена: 20 руб.

Срочный ремонт швейных машин 8029-144-20-78

Цена: 20 руб.

  • № 64504
  • 23 марта 2020 в 08:17
  • Незнакомец
  • 21 просмотра
Описание товара

Ремонт,настройка швейных машин,оверлоков с выездом на дом качественно и с гарантией. Обучение правильно работать. Консультации по телефону после настройки. Могу произвести ремонт у себя дома. Опыт работы более 30 лет по ремонту швейных машин, оверлоков, скорняжных, мешкозашивочных машин, можно работу временную, на 0,5 ставки или по договору, аттестат об окончании ТУ-145 швейников № 1141, стаж работы на швейном производстве 30 лет, 6 разряд,без вредных привычек ИП Комаров ЮП УНП 791166299

Контакты

  • Контактное лицо:

    юрий

  • Телефон:

    +375 (29) 144-20-78

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