Срочный ремонт бытовых холодильников +375297557989 (МТС)Цена: договорная
Срочный ремонт бытовых холодильников +375297557989 (МТС)
Цена: договорная
- № 66844
- 21 апреля 2020 в 16:45
- sanek210984
- 9 просмотра
Описание товара
Качественный ремонт бытовых холодильников любой сложности: ремонт любых электронных компонентов и блоков управления холодильником; замена мотор-компрессора; замена испарителя и многое другое. Звоните, прибуду в удобное для вас время и в любое место. Гарантия до 24 мес. на выполненные работы, УHП 791215393
Контакты
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Контактное лицо:
Александр
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Телефон:
+375297557989 (МТС)
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