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Срочный ремонт бытовых холодильников +375297557989 (МТС)

Цена: договорная

Срочный ремонт бытовых холодильников +375297557989 (МТС)

Цена: договорная

  • № 66844
  • 21 апреля 2020 в 16:45
  • sanek210984
  • 9 просмотра
Описание товара

Качественный ремонт бытовых холодильников любой сложности: ремонт любых электронных компонентов и блоков управления холодильником; замена мотор-компрессора; замена испарителя и многое другое. Звоните, прибуду в удобное для вас время и в любое место. Гарантия до 24 мес. на выполненные работы, УHП 791215393

Контакты

  • Контактное лицо:

    Александр

  • Телефон:

    +375297557989 (МТС)

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