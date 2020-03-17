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Срочный ремонт бытовых холодильников

Цена: договорная

Срочный ремонт бытовых холодильников

Цена: договорная

  • № 64060
  • 17 марта 2020 в 12:11
  • sanek210984
  • 41 просмотра
Описание товара

Качественный ремонт бытовых холодильников любой сложности: ремонт любых электронных компонентов и блоков управления холодильником; замена мотор-компрессора; замена испарителя и многое другое. Звоните, прибуду в удобное для вас время и в любое место. Гарантия до 24 мес. на выполненные работы, УHП 791215393

Контакты

  • Контактное лицо:

    Александр

  • Телефон:

    +375297557989

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