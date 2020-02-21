Собственное производство вентилируемых фасадов Цена: договорная

Собственное производство вентилируемых фасадов Цена: договорная

№ 61871

21 февраля 2020 в 08:07

Незнакомец

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Описание товара

География наших партнеров простирается от Испании и Италии, до России, Японии и Китая. Бывая на ежегодных строительных выставках в России и Европе, мы активно налаживаем новые партнерские контакты, привозим в Беларусь все то новое, что только появилось в мире. Только на нашем сайте вы сможете ознакомиться со всеми видами отделочных материалов для облицовки вентилируемого фасада. Нашим клиентам мы предлагаем более 15 типов облицовочных материалов для наружной отделки системы навесного вентилируемого фасада. Только наша компания может спроектировать, изготовить на собственном высокотехнологичном оборудовании конструкционною схему навесного вентилируемого фасада и подготовить дизайн-проект из комбинации различных облицовочных материалов для вентфасада.

Адрес:

220000

Минск, ул. Кропоткина, д. 89, оф.53

E-mail:

fasad1789@yandex.ru

Телефон:

+37529 8494979

Время работы:

ПН-ПТ с 8.00 до 19.00

Сайт:

https://1fasad.by

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