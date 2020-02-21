Собственное производство вентилируемых фасадовЦена: договорная
Собственное производство вентилируемых фасадов
Цена: договорная
- № 61871
- 21 февраля 2020 в 08:07
- Незнакомец
- 19 просмотра
Описание товара
География наших партнеров простирается от Испании и Италии, до России, Японии и Китая. Бывая на ежегодных строительных выставках в России и Европе, мы активно налаживаем новые партнерские контакты, привозим в Беларусь все то новое, что только появилось в мире. Только на нашем сайте вы сможете ознакомиться со всеми видами отделочных материалов для облицовки вентилируемого фасада. Нашим клиентам мы предлагаем более 15 типов облицовочных материалов для наружной отделки системы навесного вентилируемого фасада. Только наша компания может спроектировать, изготовить на собственном высокотехнологичном оборудовании конструкционною схему навесного вентилируемого фасада и подготовить дизайн-проект из комбинации различных облицовочных материалов для вентфасада.
Адрес:
220000
Минск, ул. Кропоткина, д. 89, оф.53
E-mail:
fasad1789@yandex.ru
Телефон:
+37529 8494979
Время работы:
ПН-ПТ с 8.00 до 19.00
Сайт:
https://1fasad.by
Контакты
-
Контактное лицо:
Жминько Сергей Иванович
-
Телефон:
+37529 8494979
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