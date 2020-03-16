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Ремонт телевизоров, ремонт приставок, ремонт видеокарт

Цена: договорная

Ремонт телевизоров, ремонт приставок, ремонт видеокарт

Цена: договорная

  • № 63972
  • 16 марта 2020 в 08:17
  • Незнакомец
  • 36 просмотра
Описание товара

Сервисный центр «Ultraservice» выполняет ремонт телевизоров (Toshiba, Sharp, BBK, Mustery, TCL, Thompson Rolsen, Blaupuntk, LG, Philips и др), игровых приставок (Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox ONE, S, X), видеокарт (Nvidia Geforce, RTX Series, GTX Series, Quadro Series, ATI Radeon, RX и др), стабилизаторов напряжения (Лидер, ЭРА, Энергия, Progress, Solpi-M, Ресанта, Штиль и др.). Квалифицированные специалисты центра используют новейшие технологии и современное оборудование и проводят бесплатную диагностику.

Адрес:
220000
Минск, ул. Чернышевского 10а, оф. 104

E-mail:
info@ultraservice.by

Телефоны:
+375 44 7883245;
+375 29 8888400

Время работы:
Пн-пт 11:00-19:00

Сайт:
https://ultraservice.by

Контакты

  • Контактное лицо:

    Витковский Даниил Викторович

  • Телефон:

    +375 29 8888400

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