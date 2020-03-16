Ремонт телевизоров, ремонт приставок, ремонт видеокартЦена: договорная
Ремонт телевизоров, ремонт приставок, ремонт видеокарт
Цена: договорная
- № 63972
- 16 марта 2020 в 08:17
- Незнакомец
- 36 просмотра
Описание товара
Сервисный центр «Ultraservice» выполняет ремонт телевизоров (Toshiba, Sharp, BBK, Mustery, TCL, Thompson Rolsen, Blaupuntk, LG, Philips и др), игровых приставок (Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox ONE, S, X), видеокарт (Nvidia Geforce, RTX Series, GTX Series, Quadro Series, ATI Radeon, RX и др), стабилизаторов напряжения (Лидер, ЭРА, Энергия, Progress, Solpi-M, Ресанта, Штиль и др.). Квалифицированные специалисты центра используют новейшие технологии и современное оборудование и проводят бесплатную диагностику.
Адрес:
220000
Минск, ул. Чернышевского 10а, оф. 104
E-mail:
info@ultraservice.by
Телефоны:
+375 44 7883245;
+375 29 8888400
Время работы:
Пн-пт 11:00-19:00
Сайт:
https://ultraservice.by
Контакты
-
Контактное лицо:
Витковский Даниил Викторович
-
Телефон:
+375 29 8888400
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