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ремонт швейных машин оверлоков на дому у заказчика

Цена: 20 руб.

ремонт швейных машин оверлоков на дому у заказчика

Цена: 20 руб.

  • № 67337
  • 19 мая 2020 в 09:09
  • Незнакомец
  • 23 просмотра
Описание товара

Ремонт, настройка, профилактика бытового и промышленного швейного оборудования в Кировске . Выезд мастера в день обращения,преимущества вызова мастера на дом в том,что не надо возить свою машинку,оверлок по холоду/дождю, есть время заниматься своими делами,я подстраиваюсь под ваше расписание Я возвращаю к жизни безнадежно технику,стаж на швейной фабрике 30 лет ИП Комаров ЮП УНП: 791166299

Контакты

  • Контактное лицо:

    юрий

  • Телефон:

    +375291442078[vel],+375297420784[mts]

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