ремонт швейных машин оверлоков на дому у заказчикаЦена: 20 руб.
ремонт швейных машин оверлоков на дому у заказчика
Цена: 20 руб.
- № 67337
- 19 мая 2020 в 09:09
- Незнакомец
- 23 просмотра
Описание товара
Ремонт, настройка, профилактика бытового и промышленного швейного оборудования в Кировске . Выезд мастера в день обращения,преимущества вызова мастера на дом в том,что не надо возить свою машинку,оверлок по холоду/дождю, есть время заниматься своими делами,я подстраиваюсь под ваше расписание Я возвращаю к жизни безнадежно технику,стаж на швейной фабрике 30 лет ИП Комаров ЮП УНП: 791166299
Контакты
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Контактное лицо:
юрий
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Телефон:
+375291442078[vel],+375297420784[mts]
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