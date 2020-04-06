ремонт швейного оборудования бытового и промышленногоЦена: 20 руб.
ремонт швейного оборудования бытового и промышленного
Цена: 20 руб.
- № 65702
- 6 апреля 2020 в 12:34
- komar1995_31@mail.ru
- 14 просмотра
Описание товара
Ремонт, настройка, профилактика бытового и промышленного швейного оборудования в Кировске . Выезд мастера в день обращения,преимущества вызова мастера на дом в том,что не надо возить свою машинку,оверлок по холоду/дождю, есть время заниматься своими делами,я подстраиваюсь под ваше расписание Я возвращаю к жизни безнадежно технику,стаж на швейной фабрике 30 лет ИП Комаров ЮП УНП: 791166299
Контакты
-
Контактное лицо:
юрий
-
Телефон:
+375 (29) 144-20-78
Похожее
ремонт швейного оборудования бытового и промышленного
Ремонт, настройка, профилактика бытового и промышленного швейного оборудования в Кировске . Выезд мастера в день обращения,преимущества вызова мастера на дом…Просмотреть
Удаленный бухгалтер для организаций и ИП.
Помогаю не бояться контролирующих ведомств. Законно экономить на налогах. Опыт работы в бухучете более 10-ти лет. Знаю все системы налогообложения,…Просмотреть
Надежный ремонт бытовых холодильников +375297557989
Качественный ремонт бытовых холодильников любой сложности: ремонт любых электронных компонентов и блоков управления холодильником; замена мотор-компрессора; замена испарителя и многое…Просмотреть
Перевод личных документов, нотариальное заверение
Наша компания специализируется на переводе личных документов и их дальнейшем нотариальном заверении. Также выполняем и легализацию документов. Кроме этого можем…Просмотреть
Срочный ремонт бытовых холодильников
Качественный ремонт бытовых холодильников любой сложности: ремонт любых электронных компонентов и блоков управления холодильником; замена мотор-компрессора; замена испарителя и многое…Просмотреть