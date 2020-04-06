0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

ремонт швейного оборудования бытового и промышленного

Цена: 20 руб.

ремонт швейного оборудования бытового и промышленного

Цена: 20 руб.

  • № 65702
  • 6 апреля 2020 в 12:34
  • komar1995_31@mail.ru
  • 14 просмотра
Описание товара

Ремонт, настройка, профилактика бытового и промышленного швейного оборудования в Кировске . Выезд мастера в день обращения,преимущества вызова мастера на дом в том,что не надо возить свою машинку,оверлок по холоду/дождю, есть время заниматься своими делами,я подстраиваюсь под ваше расписание Я возвращаю к жизни безнадежно технику,стаж на швейной фабрике 30 лет ИП Комаров ЮП УНП: 791166299

Контакты

  • Контактное лицо:

    юрий

  • Телефон:

    +375 (29) 144-20-78

Похожее

ремонт швейного оборудования бытового и промышленного
ремонт швейного оборудования бытового и промышленного

Ремонт, настройка, профилактика бытового и промышленного швейного оборудования в Кировске . Выезд мастера в день обращения,преимущества вызова мастера на дом…

Просмотреть
Удаленный бухгалтер для организаций и ИП.
Удаленный бухгалтер для организаций и ИП.

Помогаю не бояться контролирующих ведомств. Законно экономить на налогах. Опыт работы в бухучете более 10-ти лет. Знаю все системы налогообложения,…

Просмотреть
Надежный ремонт бытовых холодильников +375297557989

Качественный ремонт бытовых холодильников любой сложности: ремонт любых электронных компонентов и блоков управления холодильником; замена мотор-компрессора; замена испарителя и многое…

Просмотреть
Перевод личных документов, нотариальное заверение
Перевод личных документов, нотариальное заверение

Наша компания специализируется на переводе личных документов и их дальнейшем нотариальном заверении. Также выполняем и легализацию документов. Кроме этого можем…

Просмотреть
Срочный ремонт бытовых холодильников

Качественный ремонт бытовых холодильников любой сложности: ремонт любых электронных компонентов и блоков управления холодильником; замена мотор-компрессора; замена испарителя и многое…

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by