ремонт швейного оборудования бытового и промышленного Цена: 20 руб.

ремонт швейного оборудования бытового и промышленного Цена: 20 руб.

№ 65702

6 апреля 2020 в 12:34

komar1995_31@mail.ru

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Описание товара

Ремонт, настройка, профилактика бытового и промышленного швейного оборудования в Кировске . Выезд мастера в день обращения,преимущества вызова мастера на дом в том,что не надо возить свою машинку,оверлок по холоду/дождю, есть время заниматься своими делами,я подстраиваюсь под ваше расписание Я возвращаю к жизни безнадежно технику,стаж на швейной фабрике 30 лет ИП Комаров ЮП УНП: 791166299

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