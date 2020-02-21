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ремень для ножных швейных машин кожа 100%

Цена: 15 руб.

ремень для ножных швейных машин кожа 100%

Цена: 15 руб.

  • № 61712
  • 21 февраля 2020 в 08:06
  • komar1995_31@mail.ru
  • 17 просмотра
Описание товара

для ножных швейных машины,ремень кожаный,натуральный 100%,(не китайский и не пресованая кожа ) по 2 метра со скобой для соединения,подходит для любых бытовых ножных швейных машин Подольск, Орша,Чайка, Кёллер, Лада»Тикка»(Финляндия) и «Lada»(ЧССР) , не китай,помогу установить и настроить вашу швейную машину,оверлок (сам наладчик по швейным машинам и оверлокам с 30 летним стажем)
8029-144-20-78 Юрий

Контакты

  • Контактное лицо:

    юрий

  • Телефон:

    +375 (29) 144-20-78

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