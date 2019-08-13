Распродаем некондицию Окна и двери ПВХ Без торговой надбавки Цена: договорная

Распродаем некондицию Окна и двери ПВХ Без торговой надбавки Цена: договорная

№ 48804

17 июня 2020 в 08:33

7kvadratov.by

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Описание товара

У нас, как и у всех производителей, достаточно окон и дверей пвх при изготовлении которых кто-то «накосячил» с размерами. Они стоят на складе и занимают место, а выкинуть жалко. Люди очень часто в свои дома на дачу или в беседки ищут некондицию, готовы проем подрезать или заранее заложить под эти размеры, чтоб купить дешевое окно. Мы тоже распродаем такие окна.

Цены и размеры можно приезжать смотреть на наше производство: Бобруйск ул. Энгельса, 61. Там же можно выбирать подходящее окно или дверь и сразу посчитать цену и забрать.

Распродажа без торговой надбавки.

Мы ждем вас:

ул. Энгельса, 61 (производство окон и дверей «7 Квадратов»)

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