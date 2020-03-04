Профессиональный ремонт стиральных машин и другой техники. Цена: договорная

Профессиональный ремонт стиральных машин и другой техники. Цена: договорная

№ 62899

4 марта 2020 в 13:19

Незнакомец

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Описание товара

Профессиональный ремонт стиральных машин-автоматов BOSCH, HANSA, ELEKTROLUX, INDESIT, ARISTON, SAMSUNG, LG, CANDY, WHIRLPOOL, ZANUSSI, ATLANT, WESTEL, BEKO, ARDO и других марок, духовых шкафов, варочных панелей, электроплит, вытяжек, водонагревателей, микроволновых печей, пылесосов. Выезд на дом и диагностика бесплатно. Установка, подключение, обслуживание. Гарантия до 1 года. Запчасти. Без выходных с 8-00 до 21-00.

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