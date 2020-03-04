Профессиональный ремонт металлических дверей, замена замков. Цена: договорная

Профессиональный ремонт металлических дверей, замена замков. Цена: договорная

№ 62905

4 марта 2020 в 13:19

Незнакомец

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Описание товара

Профессиональный ремонт металлических дверей любой сложности, замена наружной и внутренней отделки, замена и ремонт замков, ручек, сердцевин, доводчиков, петель, уплотнителей, теплозвукоизоляция, устранение перекосов, провисаний и других дефектов. В наличии любые замки, ручки, сердцевины. Выезд на дом бесплатно. Без выходных с 8-00 до 21-00.

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