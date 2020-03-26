Продажа автозапчастей, изготовление арок и порогов, запись нЦена: договорная
Продажа автозапчастей, изготовление арок и порогов, запись н
Цена: договорная
- № 64860
- 26 марта 2020 в 08:49
- Незнакомец
- 19 просмотра
Описание товара
Продажа автозапчастей, кузовных деталей, запчастей б/у, моторных масел, шин, литых дисков, аккумуляторов и многое другое.
Изготовление кузовных арок и порогов из оцинкованной стали 1,2мм.
Запись на СТО.
Адрес:
230017
Гродно, ул. Огинского, 50а-13
E-mail:
avtokuzov.gr@gmail.com
Телефоны:
+37529 9622342;
+37529 7071396
Время работы:
Пн — Пт: с 9:00 до 17:30;
Суббота: с 9:00 до 15:30
Сайт:
http://avtokuzov.by
Контакты
-
Контактное лицо:
Степаненко Сергей Михайлович
-
Телефон:
+37529 7071396
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