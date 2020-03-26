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Продажа автозапчастей, изготовление арок и порогов, запись н

Цена: договорная

Продажа автозапчастей, изготовление арок и порогов, запись н

Цена: договорная

  • № 64860
  • 26 марта 2020 в 08:49
  • Незнакомец
  • 19 просмотра
Описание товара

Продажа автозапчастей, кузовных деталей, запчастей б/у, моторных масел, шин, литых дисков, аккумуляторов и многое другое.
Изготовление кузовных арок и порогов из оцинкованной стали 1,2мм.
Запись на СТО.

Адрес:
230017
Гродно, ул. Огинского, 50а-13

E-mail:
avtokuzov.gr@gmail.com

Телефоны:
+37529 9622342;
+37529 7071396

Время работы:
Пн — Пт: с 9:00 до 17:30;
Суббота: с 9:00 до 15:30

Сайт:
http://avtokuzov.by

Контакты

  • Контактное лицо:

    Степаненко Сергей Михайлович

  • Телефон:

    +37529 7071396

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