Продажа автозапчастей, изготовление арок и порогов, запись н Цена: договорная

Продажа автозапчастей, изготовление арок и порогов, запись н Цена: договорная

№ 64860

26 марта 2020 в 08:49

Незнакомец

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Описание товара

Продажа автозапчастей, кузовных деталей, запчастей б/у, моторных масел, шин, литых дисков, аккумуляторов и многое другое.

Изготовление кузовных арок и порогов из оцинкованной стали 1,2мм.

Запись на СТО.

Адрес:

230017

Гродно, ул. Огинского, 50а-13

E-mail:

avtokuzov.gr@gmail.com

Телефоны:

+37529 9622342;

+37529 7071396

Время работы:

Пн — Пт: с 9:00 до 17:30;

Суббота: с 9:00 до 15:30

Сайт:

http://avtokuzov.by

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