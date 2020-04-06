Продам свадебное платьеЦена: 250 руб.
Продам свадебное платье
Цена: 250 руб.
- № 65630
- 6 апреля 2020 в 08:11
- Незнакомец
- 23 просмотра
Описание товара
Продам свадебное платье «Руслана» на шнуровке, есть возможность отрегулировать посадку на нужный размер. Лиф и подол платья декорированы ручным шитьём бисером и бусинами. Платье было одето один раз. В качестве бонуса – кринолин и украшения на машины (ленты, банты на ручки и проч.). Цена 250 руб. Тел. +374 44 77 22 978, Лариса
Контакты
-
Контактное лицо:
Лариса
-
Телефон:
Тел. +374 44 77 22 978
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