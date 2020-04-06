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Продам свадебное платье

Цена: 250 руб.

Продам свадебное платье

Цена: 250 руб.

  • № 65630
  • 6 апреля 2020 в 08:11
  • Незнакомец
  • 23 просмотра
Описание товара

Продам свадебное платье «Руслана» на шнуровке, есть возможность отрегулировать посадку на нужный размер. Лиф и подол платья декорированы ручным шитьём бисером и бусинами. Платье было одето один раз. В качестве бонуса – кринолин и украшения на машины (ленты, банты на ручки и проч.). Цена 250 руб. Тел. +374 44 77 22 978, Лариса

Контакты

  • Контактное лицо:

    Лариса

  • Телефон:

    Тел. +374 44 77 22 978

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