0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

продам пчелосемьи с ульем

Цена: договорная

продам пчелосемьи с ульем

Цена: договорная

  • № 64011
  • 16 марта 2020 в 08:18
  • Незнакомец
  • 38 просмотра
Описание товара

продам пчелосемьи с ульем.цена договорная.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Александр

  • Телефон:

    80225413187. +375291451887

Похожее

продам пчелосемьи с ульем

продам пчелосемьи с ульем.цена договорная.

Просмотреть
Продам козу

Молодая 3 года. Окот в конце марта. Молоко вкусное

Просмотреть
Милая кошечка-урчуля (4 месяца) в добрые руки

Маленькая урчащая ласкуля в добрые руки. От роду примерно 4 месяца. Девчуля с замечательным енотовым хвостом. От блох и глистов…

Просмотреть
Найдена маленькая собачка
Найдена маленькая собачка

22 ноября около 18.00 на остановке «Дом связи» была найдена собака, девочка, очень добрая, умная, воспитанная, приучена к выгулу. Срочно…

Просмотреть
Щенок стафф
Щенок стафф

Мальчик, папа голубого окраса, мама черная с белым.

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by