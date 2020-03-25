продам квартируЦена: 32000 $
продам квартиру
Цена: 32000 $
- № 64719
- 25 марта 2020 в 13:51
- Незнакомец
- 21 просмотра
Описание товара
Продам 3х комнатную квартиру 59,94 м2 по адресу б-р Молодежный 6, отличное расположение, окна выходят на 2 стороны дома, звоните!)
Контакты
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Контактное лицо:
Виктория
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Телефон:
+375 (29) 626-48-33
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