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Продам козу

Цена: договорная

Продам козу

Цена: договорная

  • № 61761
  • 21 февраля 2020 в 08:06
  • Незнакомец
  • 20 просмотра
Описание товара

Молодая 3 года. Окот в конце марта. Молоко вкусное

Контакты

  • Телефон:

    75-95-39. 8-029-8514227

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