Продам гараж ГСК-14Цена: 6500 руб.
Продам гараж ГСК-14
Цена: 6500 руб.
- № 61808
- 21 февраля 2020 в 08:07
- Незнакомец
- 17 просмотра
Описание товара
Продам гараж в ГСК-14. Размер 4,35*6,70. Высота ворот 1,94м. Оштукатурен. Имеется смотровая яма, подвал. Проведен свет. Цена 6500 бел.руб.
Контакты
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Телефон:
+375 33 627-92-90
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