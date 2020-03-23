Перевод личных документов, нотариальное заверение Цена: договорная

Перевод личных документов, нотариальное заверение Цена: договорная

№ 64245

23 марта 2020 в 08:18

Незнакомец

21 просмотра

Описание товара

Наша компания специализируется на переводе личных документов и их дальнейшем нотариальном заверении. Также выполняем и легализацию документов. Кроме этого можем сделать оценку качества готового перевода, выполненного другой организацией или частным переводчиком.

Мы предоставляем услуги качественного перевода по весьма широкому спектру тематик – не только благодаря наличию в штате опытных переводчиков, знакомых с разными областями науки и техники, но и за счет привлечения к работе профессиональных редакторов.

Услуги

• Юридический перевод.

• Технический перевод.

• Медицинский перевод.

• Экономический перевод.

• Перевод документов.

Мы ведем наш бизнес согласно современным технологиям, это позволяет не иметь больших постоянных издержек, и мы можем предложить нашим клиентам низкие цены и высокое качество услуг!

Адрес:

220069

Минск, пр-т Дзержинского 20, офис 208

Телефоны:

+375 17 2712020

E-MAIL:

3120820@gmail.com

Время работы:

ПН-ПТ: с 9:00 до 19:00

Сайт:

https://translate.by

Контакты