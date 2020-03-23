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Перевод личных документов, нотариальное заверение

Цена: договорная

Перевод личных документов, нотариальное заверение

Цена: договорная

  • № 64245
  • 23 марта 2020 в 08:18
  • Незнакомец
  • 21 просмотра
Описание товара

Наша компания специализируется на переводе личных документов и их дальнейшем нотариальном заверении. Также выполняем и легализацию документов. Кроме этого можем сделать оценку качества готового перевода, выполненного другой организацией или частным переводчиком.
Мы предоставляем услуги качественного перевода по весьма широкому спектру тематик – не только благодаря наличию в штате опытных переводчиков, знакомых с разными областями науки и техники, но и за счет привлечения к работе профессиональных редакторов.
Услуги
• Юридический перевод.
• Технический перевод.
• Медицинский перевод.
• Экономический перевод.
• Перевод документов.
Мы ведем наш бизнес согласно современным технологиям, это позволяет не иметь больших постоянных издержек, и мы можем предложить нашим клиентам низкие цены и высокое качество услуг!

Адрес:
220069
Минск, пр-т Дзержинского 20, офис 208

Телефоны:
+375 17 2712020

E-MAIL:
3120820@gmail.com

Время работы:
ПН-ПТ: с 9:00 до 19:00

Сайт:
https://translate.by

Контакты

  • Контактное лицо:

    Ложечник Александр Васильевич

  • Телефон:

    +375 17 2712020

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