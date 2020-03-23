Перевод личных документов, нотариальное заверениеЦена: договорная
Перевод личных документов, нотариальное заверение
Цена: договорная
- № 64245
- 23 марта 2020 в 08:18
- Незнакомец
- 21 просмотра
Описание товара
Наша компания специализируется на переводе личных документов и их дальнейшем нотариальном заверении. Также выполняем и легализацию документов. Кроме этого можем сделать оценку качества готового перевода, выполненного другой организацией или частным переводчиком.
Мы предоставляем услуги качественного перевода по весьма широкому спектру тематик – не только благодаря наличию в штате опытных переводчиков, знакомых с разными областями науки и техники, но и за счет привлечения к работе профессиональных редакторов.
Услуги
• Юридический перевод.
• Технический перевод.
• Медицинский перевод.
• Экономический перевод.
• Перевод документов.
Мы ведем наш бизнес согласно современным технологиям, это позволяет не иметь больших постоянных издержек, и мы можем предложить нашим клиентам низкие цены и высокое качество услуг!
Адрес:
220069
Минск, пр-т Дзержинского 20, офис 208
Телефоны:
+375 17 2712020
E-MAIL:
3120820@gmail.com
Время работы:
ПН-ПТ: с 9:00 до 19:00
Сайт:
https://translate.by
Контакты
-
Контактное лицо:
Ложечник Александр Васильевич
-
Телефон:
+375 17 2712020
Похожее
Перевод личных документов, нотариальное заверение
Наша компания специализируется на переводе личных документов и их дальнейшем нотариальном заверении. Также выполняем и легализацию документов. Кроме этого можем…Просмотреть
Срочный ремонт бытовых холодильников
Качественный ремонт бытовых холодильников любой сложности: ремонт любых электронных компонентов и блоков управления холодильником; замена мотор-компрессора; замена испарителя и многое…Просмотреть
Вывоз строительного мусора, аренда контейнеров, переработка
ЧУП Эковентиндустрия оказывает услуги по вывозу строительного мусора, аренде контейнеров и переработке отходов в Минске и Минском районе. Для сбора…Просмотреть
VR Club Вирус
VR Club Вирус — это место, где вы сможете не только открыть для себя мир виртуальной реальности, но и встретить…Просмотреть
Профессиональный ремонт металлических дверей, замена замков.
Профессиональный ремонт металлических дверей любой сложности, замена наружной и внутренней отделки, замена и ремонт замков, ручек, сердцевин, доводчиков, петель, уплотнителей,…Просмотреть