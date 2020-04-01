пчел продамЦена: 120 руб.
пчел продам
Цена: 120 руб.
- № 65366
- 1 апреля 2020 в 15:59
- Незнакомец
- 21 просмотра
Описание товара
пчелы не породистые самовывоз без ульев 20 рублей за 1 рамку до 15 семей из климовичского района могилевской области и до 8 семей из стародорожского района минской области можно с домом вощина 15 руб 1 кг
Контакты
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Контактное лицо:
геннадий
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Телефон:
+375 44 724 55 90
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