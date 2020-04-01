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пчел продам

Цена: 120 руб.

пчел продам

Цена: 120 руб.

  • № 65366
  • 1 апреля 2020 в 15:59
  • Незнакомец
  • 21 просмотра
Описание товара

пчелы не породистые самовывоз без ульев 20 рублей за 1 рамку до 15 семей из климовичского района могилевской области и до 8 семей из стародорожского района минской области можно с домом вощина 15 руб 1 кг

Контакты

  • Контактное лицо:

    геннадий

  • Телефон:

    +375 44 724 55 90

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