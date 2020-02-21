Организация нуждается в работниках Цена: договорная

Организация нуждается в работниках Цена: договорная

№ 61997

21 февраля 2020 в 08:07

Незнакомец

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Описание товара

— Станочник широкого профиля. Обязательно профильное образование, опыт работы на токарных, фрезерных, шлифовальных и сверлильных станках. З/п 1000 руб.

— Токарь 3 разряда. З/п 900 руб.

— Литейщики пластмасс. Можно без опыта работы (учеником) З/п 800 руб.

— Сборщик (слесарь). З/п 600 руб.

— Электрик КИП 4-й разряд. З/п 800 руб.

— Слесарь – гидравлик. З/п 800 руб.

запись на собеседование тел: 72-15-40

при себе иметь: трудовую, паспорт

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