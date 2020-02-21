Организация нуждается в работникахЦена: договорная
Организация нуждается в работниках
Цена: договорная
- № 61997
- 21 февраля 2020 в 08:07
- Незнакомец
- 17 просмотра
Описание товара
— Станочник широкого профиля. Обязательно профильное образование, опыт работы на токарных, фрезерных, шлифовальных и сверлильных станках. З/п 1000 руб.
— Токарь 3 разряда. З/п 900 руб.
— Литейщики пластмасс. Можно без опыта работы (учеником) З/п 800 руб.
— Сборщик (слесарь). З/п 600 руб.
— Электрик КИП 4-й разряд. З/п 800 руб.
— Слесарь – гидравлик. З/п 800 руб.
запись на собеседование тел: 72-15-40
при себе иметь: трудовую, паспорт
Контакты
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Контактное лицо:
Руслан
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Телефон:
+3750225-72-15-40
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