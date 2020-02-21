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Организация нуждается в работниках

Цена: договорная

Организация нуждается в работниках

Цена: договорная

  • № 61997
  • 21 февраля 2020 в 08:07
  • Незнакомец
  • 17 просмотра
Описание товара

— Станочник широкого профиля. Обязательно профильное образование, опыт работы на токарных, фрезерных, шлифовальных и сверлильных станках. З/п 1000 руб.
— Токарь 3 разряда. З/п 900 руб.
— Литейщики пластмасс. Можно без опыта работы (учеником) З/п 800 руб.
— Сборщик (слесарь). З/п 600 руб.
— Электрик КИП 4-й разряд. З/п 800 руб.
— Слесарь – гидравлик. З/п 800 руб.

запись на собеседование тел: 72-15-40
при себе иметь: трудовую, паспорт

Контакты

  • Контактное лицо:

    Руслан

  • Телефон:

    +3750225-72-15-40

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