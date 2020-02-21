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ООО Ресурсконтроль

Цена: договорная

ООО Ресурсконтроль

Цена: договорная

  • № 61496
  • 21 февраля 2020 в 08:05
  • Незнакомец
  • 17 просмотра
Описание товара

Группа компаний «Ресурсконтроль» — интегратор систем спутникового мониторинга транспорта, контроля топлива, разработчик ПО и мобильных приложений для мониторинга транспорта. Наш опыт работы в сфере мониторинга транспорта насчитывает более 7 лет.
Наши услуги позволяют повысить эффективность автопарка предприятия, снизить расходы на топливо, повысить ответственность водителей и их результативность.
Мониторинг транспорта с «Ресурсконтроль» — это просто. Мы работаем таким образом, чтобы клиенту было максимально легко получить выгоду от использования системы мониторинга.

Адреc:
220000
Минск, ул. Брилевская 4, оф. 21

E-mail:
info@resurscontrol.com

Телефоны:
+375 29 6257878;
+375 29 2577878

Время работы:
Пн-Пт 8:30-17:00

Сайт:
https://resurscontrol.com

Контакты

  • Контактное лицо:

    Синкевич Илья Владимирович

  • Телефон:

    +375 29 6257878

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