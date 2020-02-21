ООО Ресурсконтроль Цена: договорная

ООО Ресурсконтроль Цена: договорная

№ 61496

21 февраля 2020 в 08:05

Незнакомец

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Описание товара

Группа компаний «Ресурсконтроль» — интегратор систем спутникового мониторинга транспорта, контроля топлива, разработчик ПО и мобильных приложений для мониторинга транспорта. Наш опыт работы в сфере мониторинга транспорта насчитывает более 7 лет.

Наши услуги позволяют повысить эффективность автопарка предприятия, снизить расходы на топливо, повысить ответственность водителей и их результативность.

Мониторинг транспорта с «Ресурсконтроль» — это просто. Мы работаем таким образом, чтобы клиенту было максимально легко получить выгоду от использования системы мониторинга.

Адреc:

220000

Минск, ул. Брилевская 4, оф. 21

E-mail:

info@resurscontrol.com

Телефоны:

+375 29 6257878;

+375 29 2577878

Время работы:

Пн-Пт 8:30-17:00

Сайт:

https://resurscontrol.com

Контакты