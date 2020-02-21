ООО РесурсконтрольЦена: договорная
ООО Ресурсконтроль
Цена: договорная
- № 61496
- 21 февраля 2020 в 08:05
- Незнакомец
- 17 просмотра
Описание товара
Группа компаний «Ресурсконтроль» — интегратор систем спутникового мониторинга транспорта, контроля топлива, разработчик ПО и мобильных приложений для мониторинга транспорта. Наш опыт работы в сфере мониторинга транспорта насчитывает более 7 лет.
Наши услуги позволяют повысить эффективность автопарка предприятия, снизить расходы на топливо, повысить ответственность водителей и их результативность.
Мониторинг транспорта с «Ресурсконтроль» — это просто. Мы работаем таким образом, чтобы клиенту было максимально легко получить выгоду от использования системы мониторинга.
Адреc:
220000
Минск, ул. Брилевская 4, оф. 21
E-mail:
info@resurscontrol.com
Телефоны:
+375 29 6257878;
+375 29 2577878
Время работы:
Пн-Пт 8:30-17:00
Сайт:
https://resurscontrol.com
Контакты
-
Контактное лицо:
Синкевич Илья Владимирович
-
Телефон:
+375 29 6257878
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