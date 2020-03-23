ООО ПроклиматМонтажЦена: договорная
ООО ПроклиматМонтаж
Цена: договорная
- № 64262
- 23 марта 2020 в 08:17
- Незнакомец
- 21 просмотра
Описание товара
ООО ПроклиматМонтаж осуществляет продажу, монтаж и сервис климатического оборудования по всей Беларуси.
В нашем каталоге представлено климатическое оборудование известных производителей (Gree, Electrolux, MITSUBISHI ELECTRIC и др.) по доступным ценам. Также мы предлагаем системы вентиляции, оборудование для обогрева и увлажнения.
Адрес:
220000
Минск, ул. Якубова 10, пом. 16
E-mail:
proclimateby@gmail.com
Телефон:
+37529 6847620
Время работы:
Пн-Пт 9:00 – 20:00;
Сб-Вс 10:00 – 18:00
Сайт:
https://proclimate.by
Контакты
-
Контактное лицо:
Пястун Валерий Юрьевич
-
Телефон:
+37529 6847620
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