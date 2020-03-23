0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

ООО ПроклиматМонтаж

Цена: договорная

ООО ПроклиматМонтаж

Цена: договорная

  • № 64262
  • 23 марта 2020 в 08:17
  • Незнакомец
  • 21 просмотра
Описание товара

ООО ПроклиматМонтаж осуществляет продажу, монтаж и сервис климатического оборудования по всей Беларуси.
В нашем каталоге представлено климатическое оборудование известных производителей (Gree, Electrolux, MITSUBISHI ELECTRIC и др.) по доступным ценам. Также мы предлагаем системы вентиляции, оборудование для обогрева и увлажнения.

Адрес:
220000
Минск, ул. Якубова 10, пом. 16

E-mail:
proclimateby@gmail.com

Телефон:
+37529 6847620

Время работы:
Пн-Пт 9:00 – 20:00;
Сб-Вс 10:00 – 18:00

Сайт:
https://proclimate.by

Контакты

  • Контактное лицо:

    Пястун Валерий Юрьевич

  • Телефон:

    +37529 6847620

Похожее

ООО ПроклиматМонтаж
ООО ПроклиматМонтаж

ООО ПроклиматМонтаж осуществляет продажу, монтаж и сервис климатического оборудования по всей Беларуси. В нашем каталоге представлено климатическое оборудование известных производителей…

Просмотреть
Срочный ремонт швейных машин 8029-144-20-78
Срочный ремонт швейных машин 8029-144-20-78

Ремонт,настройка швейных машин,оверлоков с выездом на дом качественно и с гарантией. Обучение правильно работать. Консультации по телефону после настройки. Могу…

Просмотреть
Швейная машинка «Веритас»
Швейная машинка «Веритас»

Продам швейную машину » Веритас» с тумбой, многооперационная. Производство Германия. В наличии комплекс принадлежностей. цена договорная

Просмотреть
Швейных машин доктор в Бобруйске 8029-144-20-78
Швейных машин доктор в Бобруйске 8029-144-20-78

спасу вашу швейную машину или оверлок ,мастер по швейным машинам и оборудованию с 30 летним стажем,работаю с современными швейными машинами…

Просмотреть
Профессиональная настройка и ремонт швейных машин оверлоков

Я занимаюсь ремонтом швейного оборудования в Бобруйске уже более 30 лет, за это время у меня скопился огромный опыт в…

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by