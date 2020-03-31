ООО Какая Печать Цена: договорная

ООО Какая Печать Цена: договорная

№ 65189

31 марта 2020 в 08:07

Незнакомец

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Описание товара

Мы наносим логотипы на любые виды промо-продукции, начиная от печати полиграфии и нанесением логотипов на текстиль, заканчивая изготовлением индивидуальных сувениров под заказ. В нашей компании доступны все виды печати: шелкография, тампопечать, уф-печать, гравировка, сублимация, деколь, тиснение. В каталоге представлены только качественные товары, поэтому заказывая сувениры с логотипом у нас, вы получаете высококачественную продукцию, которая прослужит ни один год и будет радовать вас и ваших деловых партнеров.

Адрес:

220000

Минск, ул. Быховская 35

E-mail:

info@biggifts.by

Телефоны:

+375 29 6813058;

+375 29 5013058

Время работы:

Пн-Пт: 9:00-17:00

Сайт:

https://biggifts.by

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