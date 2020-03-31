ООО Какая ПечатьЦена: договорная
ООО Какая Печать
Цена: договорная
- № 65189
- 31 марта 2020 в 08:07
- Незнакомец
- 23 просмотра
Описание товара
Мы наносим логотипы на любые виды промо-продукции, начиная от печати полиграфии и нанесением логотипов на текстиль, заканчивая изготовлением индивидуальных сувениров под заказ. В нашей компании доступны все виды печати: шелкография, тампопечать, уф-печать, гравировка, сублимация, деколь, тиснение. В каталоге представлены только качественные товары, поэтому заказывая сувениры с логотипом у нас, вы получаете высококачественную продукцию, которая прослужит ни один год и будет радовать вас и ваших деловых партнеров.
Адрес:
220000
Минск, ул. Быховская 35
E-mail:
info@biggifts.by
Телефоны:
+375 29 6813058;
+375 29 5013058
Время работы:
Пн-Пт: 9:00-17:00
Сайт:
https://biggifts.by
Контакты
-
Контактное лицо:
Мкртчян Гарри
-
Телефон:
+375 29 5013058
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