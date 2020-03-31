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ООО Какая Печать

Цена: договорная

ООО Какая Печать

Цена: договорная

  • № 65189
  • 31 марта 2020 в 08:07
  • Незнакомец
  • 23 просмотра
Описание товара

Мы наносим логотипы на любые виды промо-продукции, начиная от печати полиграфии и нанесением логотипов на текстиль, заканчивая изготовлением индивидуальных сувениров под заказ. В нашей компании доступны все виды печати: шелкография, тампопечать, уф-печать, гравировка, сублимация, деколь, тиснение. В каталоге представлены только качественные товары, поэтому заказывая сувениры с логотипом у нас, вы получаете высококачественную продукцию, которая прослужит ни один год и будет радовать вас и ваших деловых партнеров.

Адрес:
220000
Минск, ул. Быховская 35

E-mail:
info@biggifts.by

Телефоны:
+375 29 6813058;
+375 29 5013058

Время работы:
Пн-Пт: 9:00-17:00

Сайт:
https://biggifts.by

Контакты

  • Контактное лицо:

    Мкртчян Гарри

  • Телефон:

    +375 29 5013058

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