ООО Инновационный консалтингЦена: договорная
ООО Инновационный консалтинг
Цена: договорная
- № 63969
- 17 марта 2020 в 12:27
- Незнакомец
- 36 просмотра
Описание товара
Мы занимаемся разработкой бизнес-планов, сопровождением по вступлению в Парк высоких технологий (ПВТ), проведением независимой оценки имущества и разработкой экологической документации. За время работы реализовано более 10000 консалтинговых проектов, каждый из которых по-своему уникален. Мы разработали более 1500 бизнес-планов во всех отраслях, помогли вступить в ПВТ и Свободные экономические зоны более 150 компаниям, подготовили более 10000 отчетов об оценке различных видов имущества.
Адрес:
220073
Минск, ул. Скрыганова, 6А, пом. 14
E-mail:
info@inkons.by
Телефоны:
+375 17 3625255;
+375 33 6737337;
+375 44 7760747
Время работы :
Пн – пт 08:00 – 20:00
Сайт:
http://www.inkons.by
Контакты
-
Контактное лицо:
Шуст Александр Сергеевич
-
Телефон:
+375 44 7760747
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