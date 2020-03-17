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ООО Инновационный консалтинг

Цена: договорная

ООО Инновационный консалтинг

Цена: договорная

  • № 63969
  • 17 марта 2020 в 12:27
  • Незнакомец
  • 36 просмотра
Описание товара

Мы занимаемся разработкой бизнес-планов, сопровождением по вступлению в Парк высоких технологий (ПВТ), проведением независимой оценки имущества и разработкой экологической документации. За время работы реализовано более 10000 консалтинговых проектов, каждый из которых по-своему уникален. Мы разработали более 1500 бизнес-планов во всех отраслях, помогли вступить в ПВТ и Свободные экономические зоны более 150 компаниям, подготовили более 10000 отчетов об оценке различных видов имущества.

Адрес:
220073
Минск, ул. Скрыганова, 6А, пом. 14

E-mail:
info@inkons.by

Телефоны:
+375 17 3625255;
+375 33 6737337;
+375 44 7760747

Время работы :
Пн – пт 08:00 – 20:00

Сайт:
http://www.inkons.by

Контакты

  • Контактное лицо:

    Шуст Александр Сергеевич

  • Телефон:

    +375 44 7760747

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