ООО Инновационный консалтинг Цена: договорная

ООО Инновационный консалтинг Цена: договорная

№ 63969

17 марта 2020 в 12:27

Незнакомец

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Описание товара

Мы занимаемся разработкой бизнес-планов, сопровождением по вступлению в Парк высоких технологий (ПВТ), проведением независимой оценки имущества и разработкой экологической документации. За время работы реализовано более 10000 консалтинговых проектов, каждый из которых по-своему уникален. Мы разработали более 1500 бизнес-планов во всех отраслях, помогли вступить в ПВТ и Свободные экономические зоны более 150 компаниям, подготовили более 10000 отчетов об оценке различных видов имущества.

Адрес:

220073

Минск, ул. Скрыганова, 6А, пом. 14

E-mail:

info@inkons.by

Телефоны:

+375 17 3625255;

+375 33 6737337;

+375 44 7760747

Время работы :

Пн – пт 08:00 – 20:00

Сайт:

http://www.inkons.by

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