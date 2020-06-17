Натяжные потолки любых фактур, цветов и сложности Фотопечать Цена: договорная

Натяжные потолки любых фактур, цветов и сложности Фотопечать Цена: договорная

№ 48813

17 июня 2020 в 08:33

7kvadratov.by

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Описание товара

Натяжные потолки «ALTEZA» любых фактур: глянцевые, матовые, фактурные, тканевые, перфорированные, сатин. транспорент и с фотопечатью

Любой сложности: одноуровневые двух и более цветов, двухуровневые, многоуровневые, криволинейные и парящие

Лучшая система профилей, заменяющих потолочный плинтус

Одна из лучших бригад монтажников в Бобруйске, работают с 2008 года

Тысячи объектов и довольных клиентов!

Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»

Мы ждем вас!

Адреса наших магазинов в Бобруйске:

ул. Минская, 135 (ТЦ «Карусель»)

ул. Минская, 22 (магазин «Горизонт»)

ул. Советская, 41

ул. Энгельса, 61

Осуществляем замер и монтаж натяжных потолков в Бобруйске, Кировске, Рогачеве, Жлобине, Кличеве, Глуске и Осиповичах.

Натяжные потолки на нашем сайте: https://7kvadratov.by/

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