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Настройка и ремонт швейных машин на дому у заказчика 8029-14

Цена: 20 руб.

Настройка и ремонт швейных машин на дому у заказчика 8029-14

Цена: 20 руб.

  • № 62318
  • 25 февраля 2020 в 16:34
  • Незнакомец
  • 18 просмотра
Описание товара

спасу вашу швейную машину или оверлок ,мастер по швейным машинам и оборудованию с 30 летним стажем,работаю с современными швейными машинами как (в пластиковом корпусе) так и с отечественными машинами,с промышленными машинами и оверлоками,с мешкозашивочными и скорняжными ИП Комаров ЮП тел-8029-144-20-78

Контакты

  • Контактное лицо:

    юрий

  • Телефон:

    +375 (29) 144-20-78

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