Настройка и ремонт швейных машин на дому у заказчика 8029-14 Цена: 20 руб.

Настройка и ремонт швейных машин на дому у заказчика 8029-14

Настройка и ремонт швейных машин на дому у заказчика 8029-14 Цена: 20 руб.

№ 62318

25 февраля 2020 в 16:34

Незнакомец

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Описание товара

спасу вашу швейную машину или оверлок ,мастер по швейным машинам и оборудованию с 30 летним стажем,работаю с современными швейными машинами как (в пластиковом корпусе) так и с отечественными машинами,с промышленными машинами и оверлоками,с мешкозашивочными и скорняжными ИП Комаров ЮП тел-8029-144-20-78

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