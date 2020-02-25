Настройка и ремонт швейных машин на дому у заказчика 8029-14Цена: 20 руб.
Настройка и ремонт швейных машин на дому у заказчика 8029-14
Цена: 20 руб.
- № 62318
- 25 февраля 2020 в 16:34
- Незнакомец
- 18 просмотра
Описание товара
спасу вашу швейную машину или оверлок ,мастер по швейным машинам и оборудованию с 30 летним стажем,работаю с современными швейными машинами как (в пластиковом корпусе) так и с отечественными машинами,с промышленными машинами и оверлоками,с мешкозашивочными и скорняжными ИП Комаров ЮП тел-8029-144-20-78
Контакты
-
Контактное лицо:
юрий
-
Телефон:
+375 (29) 144-20-78
Похожее
Настройка и ремонт швейных машин на дому у заказчика 8029-14
спасу вашу швейную машину или оверлок ,мастер по швейным машинам и оборудованию с 30 летним стажем,работаю с современными швейными машинами…Просмотреть
ремонт швейных машин оверлоков 8029-144-20-78 ИП Комаров ЮП
Ремонт, настройка, профилактика промышленного и бытового швейного оборудования в Бобруйске . Выезд мастера в день обращения,преимущества вызова мастера на дом…Просмотреть
Реставрация кожаных и меховых изделий в Полоцке.
Ремонт кожаных,меховых изделий,одежды из джинсовой ткани,пошив и корректировка штор.Для быстрой связи звоните по телефону.Просмотреть
Деньги в долг Бобруйск
Деньги в долг в Бобруйске за 15 минут на дом. От 150 до 3000 бел.руб. на срок до 24 мес….Просмотреть
VR Club Вирус
VR Club Вирус — это место, где вы сможете не только открыть для себя мир виртуальной реальности, но и встретить…Просмотреть