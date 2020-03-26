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Надежный ремонт бытовых холодильников +375297557989

Цена: договорная

Надежный ремонт бытовых холодильников +375297557989

Цена: договорная

  • № 64888
  • 26 марта 2020 в 12:10
  • sanek210984
  • 28 просмотра
Описание товара

Качественный ремонт бытовых холодильников любой сложности: ремонт любых электронных компонентов и блоков управления холодильником; замена мотор-компрессора; замена испарителя и многое другое. Звоните, прибуду в удобное для вас время и в любое место. Гарантия до 24 мес. на выполненные работы, УHП791215393

Контакты

  • Контактное лицо:

    Александр

  • Телефон:

    +375297557989

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