Надежный ремонт бытовых холодильников +375297557989 Цена: договорная

Надежный ремонт бытовых холодильников +375297557989 Цена: договорная

№ 64888

26 марта 2020 в 12:10

sanek210984

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Описание товара

Качественный ремонт бытовых холодильников любой сложности: ремонт любых электронных компонентов и блоков управления холодильником; замена мотор-компрессора; замена испарителя и многое другое. Звоните, прибуду в удобное для вас время и в любое место. Гарантия до 24 мес. на выполненные работы, УHП791215393

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