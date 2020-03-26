Надежный ремонт бытовых холодильников +375297557989Цена: договорная
Надежный ремонт бытовых холодильников +375297557989
Цена: договорная
- № 64888
- 26 марта 2020 в 12:10
- sanek210984
- 28 просмотра
Описание товара
Качественный ремонт бытовых холодильников любой сложности: ремонт любых электронных компонентов и блоков управления холодильником; замена мотор-компрессора; замена испарителя и многое другое. Звоните, прибуду в удобное для вас время и в любое место. Гарантия до 24 мес. на выполненные работы, УHП791215393
Контакты
-
Контактное лицо:
Александр
-
Телефон:
+375297557989
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