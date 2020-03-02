Надежный ремонт бытовых холодильников +375297557989 Цена: договорная

Надежный ремонт бытовых холодильников +375297557989 Цена: договорная

№ 62752

2 марта 2020 в 14:11

sanek210984

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Описание товара

Качественный ремонт бытовых холодильников любой сложности: ремонт любых электронных компонентов и блоков управления холодильником; замена мотор-компрессора; замена испарителя и многое другое. Звоните, прибуду в удобное для вас время и в любое место. Выезд по городу и диагностика бесплатные. Пенсионерам скидки. Гарантия на выполненные работы.

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