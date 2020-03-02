Надежный ремонт бытовых холодильников +375297557989Цена: договорная
Надежный ремонт бытовых холодильников +375297557989
Цена: договорная
- № 62752
- 2 марта 2020 в 14:11
- sanek210984
- 9 просмотра
Описание товара
Качественный ремонт бытовых холодильников любой сложности: ремонт любых электронных компонентов и блоков управления холодильником; замена мотор-компрессора; замена испарителя и многое другое. Звоните, прибуду в удобное для вас время и в любое место. Выезд по городу и диагностика бесплатные. Пенсионерам скидки. Гарантия на выполненные работы.
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Телефон:
+375297557989
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