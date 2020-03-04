Много вакансий Цена: договорная

Много вакансий Цена: договорная

№ 62912

4 марта 2020 в 13:20

Незнакомец

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Описание товара

Открыты вакансии в новое для Бобруйска заведение HookahPlace by Smokkin. HookahPlace — это сеть одноименных кальянных, основанная в Москве, в которую входят более 140 заведений. Smokkin — это симбиоз лаундж-атмосферы кальянной и гастрономического коктейль-бара, куда посетители приходят за новыми впечатлениями

— Шеф-повар;

— Повар;

— Шеф-бармен;

— Бармен;

— Кальян-мастера;

— Официанты;

— Администратор;

— Хостес.

— Хозяюшка.

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