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Много вакансий

Цена: договорная

Много вакансий

Цена: договорная

  • № 62912
  • 4 марта 2020 в 13:20
  • Незнакомец
  • 25 просмотра
Описание товара

Открыты вакансии в новое для Бобруйска заведение HookahPlace by Smokkin. HookahPlace — это сеть одноименных кальянных, основанная в Москве, в которую входят более 140 заведений. Smokkin — это симбиоз лаундж-атмосферы кальянной и гастрономического коктейль-бара, куда посетители приходят за новыми впечатлениями
— Шеф-повар;
— Повар;
— Шеф-бармен;
— Бармен;
— Кальян-мастера;
— Официанты;
— Администратор;
— Хостес.
— Хозяюшка.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Дарья

  • Телефон:

    375298165855

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