Много вакансийЦена: договорная
Много вакансий
Цена: договорная
- № 62912
- 4 марта 2020 в 13:20
- Незнакомец
- 25 просмотра
Описание товара
Открыты вакансии в новое для Бобруйска заведение HookahPlace by Smokkin. HookahPlace — это сеть одноименных кальянных, основанная в Москве, в которую входят более 140 заведений. Smokkin — это симбиоз лаундж-атмосферы кальянной и гастрономического коктейль-бара, куда посетители приходят за новыми впечатлениями
— Шеф-повар;
— Повар;
— Шеф-бармен;
— Бармен;
— Кальян-мастера;
— Официанты;
— Администратор;
— Хостес.
— Хозяюшка.
Контакты
-
Контактное лицо:
Дарья
-
Телефон:
375298165855
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