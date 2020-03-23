Международный кооперативЦена: договорная
Международный кооператив
Цена: договорная
- № 64280
- 23 марта 2020 в 08:18
- Незнакомец
- 22 просмотра
Описание товара
Приглашаю всех в международный потребительский кооператив. Справку по телефону — вайберу
Контакты
-
Контактное лицо:
Сергей
-
Телефон:
+375297891997
Похожее
Международный кооператив
Приглашаю всех в международный потребительский кооператив. Справку по телефону — вайберуПросмотреть
ООО Инновационный консалтинг
Мы занимаемся разработкой бизнес-планов, сопровождением по вступлению в Парк высоких технологий (ПВТ), проведением независимой оценки имущества и разработкой экологической документации….Просмотреть
Европейский металлопрокат, металлоконструкции
Группа компаний «БАЗИССТАЛЬ» является профессиональным и надежным поставщиком широкого ассортимента европейского металлопроката и металлоконструкций стандартов BRITISH, DIN, EN, ASTM, AISI,…Просмотреть
Ремонт телевизоров, ремонт приставок, ремонт видеокарт
Сервисный центр «Ultraservice» выполняет ремонт телевизоров (Toshiba, Sharp, BBK, Mustery, TCL, Thompson Rolsen, Blaupuntk, LG, Philips и др), игровых приставок…Просмотреть
Магазин подарков и сувениров.
Айрон и К — это: — более 3 000 наименований сувенирной продукции; — подарки на любой бюджет от приятных мелочей…Просмотреть