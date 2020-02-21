Магазин подарков и сувениров. Цена: договорная

Магазин подарков и сувениров. Цена: договорная

№ 61741

21 февраля 2020 в 08:06

Незнакомец

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Описание товара

Айрон и К — это:

— более 3 000 наименований сувенирной продукции;

— подарки на любой бюджет от приятных мелочей до эксклюзива;

— широкий выбор тематической продукции к государственным, религиозным и профессиональным праздникам;

— возможность порадовать родных и близких по абсолютно любому поводу;

— лучшие цены на рынке подарочной и сувенирной продукции;

— консультация профессионалов при выборе подарка;

— более 100 сотрудников;

— собственное производство и складские помещения;

— региональные представители в каждом регионе РБ.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС:

— доставка по РБ;

— контроль качества;

— более 50 видов упаковки;

— подарки на любой бюджет;

— индивидуальный подход к составлению состава (партии от 100 шт.);

— гибкая система скидок (до 15%).

Адрес:

220000

Минск, пр-т Дзержинского, 11

E-mail:

info@padarunak.by

Телефоны:

+375 17 2352805;

+375 17 3885488;

+375 29 3778721;

+375 29 6602447

Время работы:

Пн — пт: 10:00 -19:00;

Сб: 11:00 — 17:00

Сайт:

http://padarunak.by

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