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Магазин подарков и сувениров.

Цена: договорная

Магазин подарков и сувениров.

Цена: договорная

  • № 61741
  • 21 февраля 2020 в 08:06
  • Незнакомец
  • 17 просмотра
Описание товара

Айрон и К — это:
— более 3 000 наименований сувенирной продукции;
— подарки на любой бюджет от приятных мелочей до эксклюзива;
— широкий выбор тематической продукции к государственным, религиозным и профессиональным праздникам;
— возможность порадовать родных и близких по абсолютно любому поводу;
— лучшие цены на рынке подарочной и сувенирной продукции;
— консультация профессионалов при выборе подарка;
— более 100 сотрудников;
— собственное производство и складские помещения;
— региональные представители в каждом регионе РБ.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС:
— доставка по РБ;
— контроль качества;
— более 50 видов упаковки;
— подарки на любой бюджет;
— индивидуальный подход к составлению состава (партии от 100 шт.);
— гибкая система скидок (до 15%).

Адрес:
220000
Минск, пр-т Дзержинского, 11

E-mail:
info@padarunak.by

Телефоны:
+375 17 2352805;
+375 17 3885488;
+375 29 3778721;
+375 29 6602447

Время работы:
Пн — пт: 10:00 -19:00;
Сб: 11:00 — 17:00

Сайт:
http://padarunak.by

Контакты

  • Контактное лицо:

    Алексеев Александр Сергеевич

  • Телефон:

    +375 29 6602447

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