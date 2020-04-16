Квартира в 4-х квартирном деревянном доме пер. Свердлова 13Цена: 15000 $
Квартира в 4-х квартирном деревянном доме пер. Свердлова 13
Цена: 15000 $
- № 66461
- 16 апреля 2020 в 08:05
- Незнакомец
- 84 просмотра
Описание товара
Квартира в 4-х квартирном деревянном доме, вода, газ, телефон, отопление газовый котел (Bosch) или твердотопливный котел, современный санузел, местная канализация, собственный участок 4,3 сотки, садовые насаждения, гараж, сарай, продается вместе с кухней, газо-электрическая плита Electrolux, посудомойка Beco, стиральная машина Candy, из мебели кровать 190*110 с почти новым матрасом Vegas, шкаф. Возможна продажа с использованием кредита банка. Видеообзор по дополнительному запросу (youtube)
Контакты
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Контактное лицо:
Александр
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Телефон:
+375 29 688 28 69
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